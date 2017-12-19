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Японский домик, который купила Мерил Стрип: как он выглядит изнутри
Трижды оскароносная актриса Мерил Стрип приобрела дом в Пасадене, штат Калифорния, за 3,6 миллиона долларов. Как сообщает
Дом выполнен в японском стиле — здание, окруженное зеленью, имеет три спальни, три ванные комнаты, небольшой офис и гостиную.
Из панорамных окон открывается вид на горы Сан-Габриэль. С заднего двора — потрясающий вид на знаменитый мост Колорадо-стрит.
Интерьер особняка весьма аскетичен. Раздвижные двери и окна, натуральные материалы отделки, стремление архитекторов экономно распорядиться пространством, близость к природе… — все это напоминает дома в Японии .
Гостиная также словно переносит домочадцев в Страну восходящего солнца: потолок выполнен из дерева, на полу лежит небольшой ковер и стоит низкий стол, из окна открывается прекрасный вид на частный сад с растениями.
Благодаря окнам от пола до потолка, окнам в крыше в доме всегда много естественного света.
Столовая имеет похожий декор и отделку, высокие потолки, стеклянная стена с видом на сад. Деревянный обеденный стол занимает почетное место в центре комнаты.
В спальнях белые стены и деревянные полы, в комнатах — двухспальная кровать торшер, кресло. Только самое необходимое для проживания.
Небольшая офисная зона.
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Особняк в японском стиле был построен еще в 1959 году.
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