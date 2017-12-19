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Японский домик, который купила Мерил Стрип: как он выглядит изнутри

20.12.2017 11:08 — Разное | Tut.by  
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Трижды оскароносная актриса Мерил Стрип приобрела дом в Пасадене, штат Калифорния, за 3,6 миллиона долларов. Как сообщает hellomagazine.com, особняк находится в самой престижной части города, к нему ведет подъездная дорога, окруженная кованой изгородью. На территории расположены одноэтажный дом площадью 280 квадратных метров, живописный сад и бассейн. Стоит отметить, что здание было построен в 1959 году архитекторами Уитни Смитом и Уэйн Уильямс, и первоначально за него просили 4,125 млн долларов. Актрисе удалось сбить цену.


Фото: variety.com

Дом выполнен в японском стиле — здание, окруженное зеленью, имеет три спальни, три ванные комнаты, небольшой офис и гостиную.


Фото: variety.com

Фото: variety.com

Из панорамных окон открывается вид на горы Сан-Габриэль. С заднего двора — потрясающий вид на знаменитый мост Колорадо-стрит.


Фото: variety.com

Фото: variety.com

Интерьер особняка весьма аскетичен. Раздвижные двери и окна, натуральные материалы отделки, стремление архитекторов экономно распорядиться пространством, близость к природе… — все это напоминает дома в Японии .


Фото: variety.com

Фото: variety.com

Гостиная также словно переносит домочадцев в Страну восходящего солнца: потолок выполнен из дерева, на полу лежит небольшой ковер и стоит низкий стол, из окна открывается прекрасный вид на частный сад с растениями.


Фото: observer.com

Благодаря окнам от пола до потолка, окнам в крыше в доме всегда много естественного света.


Фото: observer.com

Столовая имеет похожий декор и отделку, высокие потолки, стеклянная стена с видом на сад. Деревянный обеденный стол занимает почетное место в центре комнаты.


Фото: observer.com

В спальнях белые стены и деревянные полы, в комнатах — двухспальная кровать торшер, кресло. Только самое необходимое для проживания.


Фото: observer.com

Небольшая офисная зона.


Фото: observer.com
 
 
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Особняк в японском стиле был построен еще в 1959 году.

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