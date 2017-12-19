Самый большой самолет в мире выкатили на взлетную полосу для испытаний

Сооснователь компании Microsoft и глава Stratolaunch Пол Аллен сообщил в своем Twitter об испытаниях самого большого самолета в мире. Машина, получившая название Stratolaunch, предназначена для запуска с высоты 9100 метров космических ракет-носителей.

Аллен написал, что Stratolaunch был вывезен на осевую линию взлетной полосы аэродрома Мохаве и успешно прошел первые рулежные испытания.

Самолет оснащен шестью двигателями Pratt&Whitney PW4056 и представляет собой два фюзеляжа длиной 72 метра каждый, соединенных общим крылом. Масса самого самолета — 250 тонн, а с полной нагрузкой — 590 тонн.

На видео показано, как Stratolaunch медленно движется по взлетно-посадочной полосе, постепенно набирая скорость, однако от земли самолет так и не оторвался. Демонстрационный полет самолета планируется провести в 2019 году.

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