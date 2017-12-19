Отстраненных МОК скелетонистов и бобслеистов заявили на Олимпиаду

Федерация бобслея России (ФБР) включила в предварительный состав на Олимпийские игры-2018 всех отстраненных российских скелетонистов и бобслеистов, поскольку эти спортсмены «чистые», заявил отстраненный президент ФБР Александр Зубков. Далее решение за Международным олимпийским комитетом (МОК).



Олипийский чемпион Сочи-2017 Александр Третьяков пожизненно отстранен от Олимпиад. Фото: sochi2014.com

Мы подали апелляции в CAS. Мы получили одобрение от МОК, что можно ускоренный процесс рассмотрения. Теперь ждем дату, — сообщил Зубков агентству «Р-Спорт» . — Были ли включены в предварительный список на Игры отстраненные спортсмены? Все спортсмены отправлены, которые были, а МОК пусть принимает решение. Мы не считаем, что они виновны в чем-то, мы считаем, что они чистые.

Апелляции в CAS на решение о пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов на Играх-2014 подали 12 российских бобслеистов и скелетонистов: Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Стульнева, Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына.

Исполком МОК объявил о возможности допуска к Играм-2018 только «чистых» российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR). Отборочная комиссия МОК определит список допущенных спортсменов не позднее 28 января.

Накануне вице-премьер РФ Виталий Мутко объявил, что Олимпийский комитет России направил в МОК предварительный список спортсменов для участия в стартующих 9 февраля зимних Играх-2018.

— Уточняются критерии допуска. Надо исходить из того, что в каждом виде свои критерии отбора, где-то нормативы, где-то все решает рейтинг, — отметил он.

Также стало известно, что специальная комиссия Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), рассмотрев мотивировочные части заключений о наказании Александра Зубкова и скелетониста Александра Третьякова, приняла решение не отстранять их от участия в международных соревнованиях. В ФБР это назвали торжеством разума.

Как сообщает пресс-служба организации, было решено оставить в силе предыдущее решение той же комиссии о допуске на мероприятия IBSF Александра Зубкова и Александра Третьякова в персональном качестве и Федерации бобслея России в коллективном. Третьяков продолжит борьбу за Кубок мира, а Зубков будет представлять ФБР на международных соревнованиях.

— Надеемся на столь же взвешенные решения в отношении Елены Никитиной, Александра Касьянова и других наших спортсменов, — отмечают в ФБР.