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Отстраненных МОК скелетонистов и бобслеистов заявили на Олимпиаду
Федерация бобслея России (ФБР) включила в предварительный состав на Олимпийские игры-2018 всех отстраненных российских скелетонистов и бобслеистов, поскольку эти спортсмены «чистые», заявил отстраненный президент ФБР Александр Зубков. Далее решение за Международным олимпийским комитетом (МОК).
Мы подали апелляции в CAS. Мы получили одобрение от МОК, что можно ускоренный процесс рассмотрения. Теперь ждем дату, — сообщил Зубков агентству
Исполком МОК объявил о возможности допуска к Играм-2018 только «чистых» российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR). Отборочная комиссия МОК определит список допущенных спортсменов не позднее 28 января.
Накануне вице-премьер РФ Виталий Мутко объявил, что Олимпийский комитет России направил в МОК предварительный список спортсменов для участия в стартующих 9 февраля зимних Играх-2018.
— Уточняются критерии допуска. Надо исходить из того, что в каждом виде свои критерии отбора, где-то нормативы, где-то все решает рейтинг, — отметил он.
Также стало известно, что специальная комиссия Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), рассмотрев мотивировочные части заключений о наказании Александра Зубкова и скелетониста Александра Третьякова, приняла решение не отстранять их от участия в международных соревнованиях. В ФБР это назвали торжеством разума.
Как сообщает
— Надеемся на столь же взвешенные решения в отношении Елены Никитиной, Александра Касьянова и других наших спортсменов, — отмечают в ФБР.
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Федерация бобслея России (ФБР) включила в предварительный состав на Олимпийские игры-2018 всех отстраненных российских скелетонистов и бобслеистов.
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