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СК ищет водителя, который проехал за мгновение до смертельного ДТП в Минске

20.12.2017 11:12 — Разное | Tut.by  
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Следственный комитет просит отозваться водителя, который 20 июня за считанные секунды до смертельной аварии ехал по проспекту Независимости (вблизи Октябрьской площади).

Напомним, ДТП имело место 20 июня, около 02.10. Водитель автомобиля такси ехал по проспекту Независимости в направлении площади Победы. Напротив дворца Профсоюзов он совершил наезд на девушку 1998 года рождения. От полученных телесных повреждений последняя умерла на месте аварии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).


Фото: Следственный комитет

Из имеющейся в распоряжении следствия видеозаписи следует, что непосредственно перед происшествием впереди такси в попутном с ним направлении двигался легковой автомобиль темного (черного) цвета. Следователи просят откликнуться водителя данного автомобиля. Контактные телефоны: 8 017 389-53-50, 8 029 170-20-06, 8 033 333-68-16.

 
 
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Напомним, ДТП имело место 20 июня, около 02.10. Водитель автомобиля такси ехал по проспекту Независимости в направлении площади Победы и совершил наезд на девушку 1998...

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