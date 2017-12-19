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СК ищет водителя, который проехал за мгновение до смертельного ДТП в Минске
Следственный комитет просит отозваться водителя, который 20 июня за считанные секунды до
Напомним, ДТП имело место 20 июня, около 02.10. Водитель автомобиля такси ехал по проспекту Независимости в направлении площади Победы. Напротив дворца Профсоюзов он совершил наезд на девушку 1998 года рождения. От полученных телесных повреждений последняя умерла на месте аварии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Из имеющейся в распоряжении следствия видеозаписи следует, что непосредственно перед происшествием впереди такси в попутном с ним направлении двигался легковой автомобиль темного (черного) цвета. Следователи просят откликнуться водителя данного автомобиля. Контактные телефоны: 8 017 389-53-50, 8 029 170-20-06, 8 033 333-68-16.
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Напомним, ДТП имело место 20 июня, около 02.10. Водитель автомобиля такси ехал по проспекту Независимости в направлении площади Победы и совершил наезд на девушку 1998...
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