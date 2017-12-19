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Самолетов: Советский Союз – это уникальный детектив

20.12.2017 11:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Я с 4-го класса читал все "грани", "посевы" и "русские мысли", слушал "Красное колесо", читал нобелевскую лекцию Солженицына — это все было дома. Уникальность Советского Союза заключается в том, что мы жили в одной системе, думали о другом, а на самом деле были третьими. И эта попытка "сидения на трех стульях" породила не свободомыслие, а вольнодумие. Свободомыслие надо поощрять, а вольнодумие наказывать всеми возможными способами", — сказал Самолетов.

Первую часть беседы с режиссером, актером, сценаристом Алексеем Самолетовым из цикла "Момент истины вместо войны" слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь. 

 
 
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Известный российский тележурналист, режиссер, актер и сценарист Алексей Самолетов о разнице между свободомыслием и вольнодумием.

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