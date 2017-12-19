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Самолетов: Советский Союз – это уникальный детектив
20.12.2017 11:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Первую часть беседы с режиссером, актером, сценаристом Алексеем Самолетовым из цикла "Момент истины вместо войны" слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Известный российский тележурналист, режиссер, актер и сценарист Алексей Самолетов о разнице между свободомыслием и вольнодумием.
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