Самолетов: Советский Союз – это уникальный детектив

"Я с 4-го класса читал все "грани", "посевы" и "русские мысли", слушал "Красное колесо", читал нобелевскую лекцию Солженицына — это все было дома. Уникальность Советского Союза заключается в том, что мы жили в одной системе, думали о другом, а на самом деле были третьими. И эта попытка "сидения на трех стульях" породила не свободомыслие, а вольнодумие. Свободомыслие надо поощрять, а вольнодумие наказывать всеми возможными способами", — сказал Самолетов.

Первую часть беседы с режиссером, актером, сценаристом Алексеем Самолетовым из цикла "Момент истины вместо войны" слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.