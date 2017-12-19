Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «8 подруг Оушена» — спин-оффа фильма «Одиннадцать друзей Оушена» с женщинами в главных ролях. В фильме снялись Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Минди Кейлинг, Сара Полсон, Аквафина, Рианна и Хелена Бонем Картер, сообщает Meduza.





По сюжету Дэбби Оушен (Буллок) собирает единомышленниц, чтобы украсть очень дорогое ожерелье Дафни Клюгер (Хэтэуэй). Кража должна состояться во время бала Института костюма Met Gala.

«8 подруг Оушена» снял режиссер Гэри Росс. Фильм выйдет в прокат в июне 2018 года.

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