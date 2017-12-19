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Семашко: для модернизации «МАЗа» необходимо порядка 240 миллиона долларов инвестиций

20.12.2017 11:34 — Разное | Ежедневник  
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Семашко: для модернизации «МАЗа» необходимо порядка 240 миллиона долларов инвестиций

фото: sputnik.by

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко заявил о назревшей необходимости модернизации ОАО "МАЗ".

"Назрела необходимость модернизации ОАО "МАЗ",  прежде всего кузовного и покрасочного производств", - сказал Семашко, выступая в парламенте в среду в Минске, пишет interfax.by

По информации вице-премьера, обоснование инвестиций уже завершено, бизнес-план разработан.

"Сегодня ведутся работы по поиску инвестиционных источников, а это 240 млн долларов необходимо для реализации этих проектов", - сказал вице-премьер.

Он также сообщил, что данные проекты должны быть реализованы до 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко заявил о назревшей необходимости модернизации ОАО "МАЗ".

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