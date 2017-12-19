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Семашко: для модернизации «МАЗа» необходимо порядка 240 миллиона долларов инвестиций
20.12.2017 11:34 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко заявил о назревшей необходимости модернизации ОАО "МАЗ".
"Назрела необходимость модернизации ОАО "МАЗ", прежде всего кузовного и покрасочного производств", - сказал Семашко, выступая в парламенте в среду в Минске, пишет
По информации вице-премьера, обоснование инвестиций уже завершено, бизнес-план разработан.
"Сегодня ведутся работы по поиску инвестиционных источников, а это 240 млн долларов необходимо для реализации этих проектов", - сказал вице-премьер.
Он также сообщил, что данные проекты должны быть реализованы до 2020 года.
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Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко заявил о назревшей необходимости модернизации ОАО "МАЗ".
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