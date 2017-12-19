Семашко назвал уходящий год переломным в экономике Беларуси

ВВП в Беларуси продолжает расти и составляет 102,2% благодаря решению нефтегазовых вопросов с Россией и снижению ставки по кредитам.

Об этом заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в ходе совместного заседания двух палат белорусского парламента 20 декабря.

Семашко отметил, что на рост ВВП благотворно повлияло также развитие промышленности и модернизация предприятий.

«Уходящий год является переломным в выполнении социально-экономических показательней развития страны на 2016-2020 годы», – сказал Семашко.

В декабре текущего года МВД и Всемирный банк опубликовали годовые отчеты по Беларуси, отметив, что экономика республики начала восстанавливается после продолжительной рецессии.

Семашко также заявил, что на неделе пройдет совещание у президента Александра Лукашенко по вопросам поддержки промышленных флагманов белорусской экономики, среди которых БМЗ.