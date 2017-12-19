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В Гродно Volkswagen сбил на переходе женщину. Она в реанимации
В Гродно женщина попала под колеса легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 19 декабря, около 18.00. По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал по улице Советских пограничников от улицы Ольги Соломовой и совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда женщина получила тяжелейшие травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы.
По словам водителя VW, он поздно увидел пешехода, так как его ослепили фары автомобиля, который двигался по встречной полосе.
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По словам водителя VW, он поздно увидел пешехода, так как его ослепили фары автомобиля, который двигался по встречной полосе.
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