В Гродно Volkswagen сбил на переходе женщину. Она в реанимации

В Гродно женщина попала под колеса легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.



Фото: ГАИ Гродно

Авария произошла 19 декабря, около 18.00. По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал по улице Советских пограничников от улицы Ольги Соломовой и совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



Фото: ГАИ Гродно

В результате наезда женщина получила тяжелейшие травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы.

По словам водителя VW, он поздно увидел пешехода, так как его ослепили фары автомобиля, который двигался по встречной полосе.