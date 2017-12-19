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Саакашвили в открытом письме призвал Порошенко к отставке

20.12.2017 11:57 — Разное | Ежедневник  
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Саакашвили в открытом письме призвал Порошенко к отставке

фото: Reuters

Лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили обратился с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко. Текст письма политик обнародовал в Фейсбуке.

В своем письме он подтвердил, что писал личную записку Порошенко и предлагал переговоры. Текст письма Саакашвили опубликовал на странице в Facebook, пишет euroradio.fm.

"Наши отношения начинались как дружеские. Но сегодня достигли состояния, когда мы с вами находимся по разные стороны баррикад. Не только политических, но, я бы даже сказал, мировоззренческих. И я понимаю, что это письмо вряд ли что-то изменит в наших отношениях", — констатирует Саакашвили.

По его словам, он хотел договариваться с Порошенко "о дальнейшей судьбе Украины и о недопущении дестабилизации ситуации в стране". По мнению Саакашвили, политический кризис привел Украину на грань серьезных драматических событий, которых он хотел бы избежать. То, что администрация президента опубликовала письмо, говорит Саакашвили, свидетельствует об отсутствии чести.

События под Октябрьским дворцом, где пострадали люди, лидер "Движения новых сил" называет провокацией со стороны власти, но готов нести за них политическую ответственность.

Саакашвили призвал Порошенко уйти добровольно в отставку. По его мнению, это последний шанс преодолеть политический кризис. "Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование", — написал Саакашвили.

 
 
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Лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили обратился с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко. Текст письма политик обнародовал в...

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