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СК: витеблянка за полгода выманила у друзей 13000 рублей

20.12.2017 12:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Жительница Витебска, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком, с декабря прошлого года по июль текущего обращалась к знакомым и друзьям с просьбами о помощи в покупке дорогостоящих вещей, бытовой техники, мобильных. Кроме того, она просила и убеждала оформить для нее разного рода займы и кредиты.

Невозможность самой осуществить банковские действия объясняла "плохой" кредитной историей. Получая от граждан деньги и вещи, 24-летняя женщина распоряжалась ими по своему усмотрению. Задолженности по кредитам и рассрочкам предсказуемо не погасила или погасила не в полном объеме. Потерпевшими признано восемь жителей Витебска.

"В перечне похищенного 12 мобильных телефонов одного производителя, ноутбук и другое. Общая сумма ущерба составила более 12900 рублей. В ходе обыска, проведенного по месту жительства фигурантки уголовного дела, не обнаружено имущества, которое она получила от потерпевших. К подозреваемой применена мера процессуального принуждения обязательство о явке", – рассказала Сахарова.

Следователи обращаются к гражданам, которые стали потерпевшими от аналогичных действий подозреваемой или которым что-либо известно о ее противоправной деятельности, сообщить об этом в Витебский городской отдел Следственного комитета по телефону +375 (29) 515-45-86.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях уголовного дела против витеблянки, за полгода...

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