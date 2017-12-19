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Веб-камеру установили в Красном Бору, чтобы наблюдать за оленями
20.12.2017 12:18 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек – Sputnik. Веб-камера была установлена на подкормочной площадке в охотничьем хозяйстве "Красный Бор" – теперь все желающие в режиме онлайн смогут понаблюдать за дикими животными, сообщил портал
"Теперь за оленями, ланями и косулями можно круглосуточно наблюдать в режиме реального времени", – говорится в сообщении.
Как правило, дикие животные проявляют наибольшую активность в сумерках и ночью, поэтому камера оборудована инфракрасной подсветкой, которая позволит смотреть трансляцию и в темное время суток.
По информации портала, камеру специально установили в одном из самых удаленных уголков охотничьего хозяйства, чтобы интернет-пользователи смогли понаблюдать за животными "Красного Бора" и днем.
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Камеру специально установили в одном из самых удаленных уголков охотничьего хозяйства, чтобы интернет-пользователи смогли понаблюдать за животными "Красного...
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