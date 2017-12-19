Веб-камеру установили в Красном Бору, чтобы наблюдать за оленями

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Веб-камера была установлена на подкормочной площадке в охотничьем хозяйстве "Красный Бор" – теперь все желающие в режиме онлайн смогут понаблюдать за дикими животными, сообщил портал WildLife .

"Теперь за оленями, ланями и косулями можно круглосуточно наблюдать в режиме реального времени", – говорится в сообщении.

Как правило, дикие животные проявляют наибольшую активность в сумерках и ночью, поэтому камера оборудована инфракрасной подсветкой, которая позволит смотреть трансляцию и в темное время суток.

По информации портала, камеру специально установили в одном из самых удаленных уголков охотничьего хозяйства, чтобы интернет-пользователи смогли понаблюдать за животными "Красного Бора" и днем.