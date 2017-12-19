Вакульчик рассказал о шпионах, провокациях и «агрессивных» литовцах

Комитетом госбезопасности Беларуси выявлена деятельность 36 агентов спецслужб иностранных государств.

Об этом сообщил глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» , приуроченному 100-летию организации.

По словам Вакульчика, спецслужбы Литвы организовывают целенаправленные провокации, «которые в цивилизованном мире остались в прошлом». Они ведутся против граждан Беларуси, посещающих Литву с различными целями: личными или служебными. Глава КГБ назвал методы литовских спецслужб агрессивными.

«Так, только в этом году на 15 лет лишения свободы осужден один гражданин Беларуси, завербованный литовскими спецслужбами. Возбуждено два уголовных дела по статье "Измена государству", еще одно дело направлено в суд», — сообщил Вакульчик.

36 сотрудников разведки иностранных государств выявлены комитетом за последние 5 лет, 13 из этих агентов привлечены к уголовной ответственности. Одного шпиона обменяли на двух граждан Беларуси, осужденных за рубежом.

Вакульчик сообщил, что в нанешнем году на 14 лет был осужден гражданин Беларуси — бывший старший офицер, которого завербовала иностранная разведка. Этот офицер собирал секретную информацию.

Что касается громкого дела украинского журналиста Павла Шаройко, то, по мнению главы КГБ, он является шпионом, который действовал от Украины против Беларуси.

«Думаю, что на вопрос по обстоятельствам дела Шаройко наиболее полный ответ уже дал сам задержанный, который признал свою вину. Каждый, кто интересуется, мог видеть это лично по ТВ», — заявил Вакульчик.

Напомним, 20 ноября стало известно, что задержанный белорусским КГБ украинский журналист Павел Шаройко обвиняется в шпионаже , связанный с ним советник украинского посольства в Минске объявлен персоной нон-грата.