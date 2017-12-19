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Семашко назвал уходящий год переломным в экономике Беларуси

20.12.2017 11:39 — Разное | БДГ  
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ВВП в Беларуси продолжает расти и составляет 102,2% благодаря решению нефтегазовых вопросов с Россией и снижению ставки по кредитам.

Об этом заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в ходе совместного заседания двух палат белорусского парламента 20 декабря.

Семашко отметил, что на рост ВВП благотворно повлияло также развитие промышленности и модернизация предприятий.

«Уходящий год является переломным в выполнении социально-экономических показательней развития страны на 2016-2020 годы», – сказал Семашко.

В декабре текущего года МВД и Всемирный банк опубликовали годовые отчеты по Беларуси, отметив, что экономика республики начала восстанавливается после продолжительной рецессии.

Семашко также заявил, что на неделе пройдет совещание у президента Александра Лукашенко по вопросам поддержки промышленных флагманов белорусской экономики, среди которых БМЗ.

Напомним, за январь – октябрь 2017 года объем ВВП Беларуси в текущих ценах составил 86,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню аналогичного периода 2016 года.

Ранее финансовые эксперты Всемирного банка отмечали, что 2017 и 2018 годы принесут увеличение валового продукта на 1% ежегодно. Российские экономисты прогнозировали, что рост экспорта позволит удержать динамику ВВП Беларуси в положительной области до конца 2017 года.

В ноябре аналитики ЕБРР изменили свои прогнозы по росту ВВП Беларуси – они отметили положительную динамику в экономике страны: восстановление внешнего спроса и рост объемов производства, стабильность обменного курса, умеренность в росте зарплат и снижение инфляции. Теперь в ЕБРР считают, что в 2018 году ВВП Беларуси вырастет на 2%.

 
 
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ВВП в Беларуси продолжает расти и составляет 102,2% благодаря решению нефтегазовых вопросов с Россией и снижению ставки по кредитам.

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