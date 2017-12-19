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Семашко назвал уходящий год переломным в экономике Беларуси
ВВП в Беларуси продолжает расти и составляет 102,2% благодаря решению нефтегазовых вопросов с Россией и снижению ставки по кредитам.
Об этом заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в ходе совместного заседания двух палат белорусского парламента 20 декабря.
Семашко отметил, что на рост ВВП благотворно повлияло также развитие промышленности и модернизация предприятий.
«Уходящий год является переломным в выполнении социально-экономических показательней развития страны на 2016-2020 годы», – сказал Семашко.
В декабре текущего года МВД и Всемирный банк опубликовали годовые отчеты по Беларуси, отметив, что экономика республики начала восстанавливается после продолжительной рецессии.
Семашко также заявил, что на неделе пройдет совещание у президента Александра Лукашенко по вопросам поддержки промышленных флагманов белорусской экономики, среди которых БМЗ.
Напомним, за январь – октябрь 2017 года объем ВВП Беларуси в текущих ценах
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ВВП в Беларуси продолжает расти и составляет 102,2% благодаря решению нефтегазовых вопросов с Россией и снижению ставки по кредитам.
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