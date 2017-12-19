Ученые выяснили, как спорт помогает бросить курить

Регулярные занятия физическими упражнениями помогают легче пережить синдром отмены, развивающийся из-за отказа от курения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале British Journal of Pharmacology.



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Ученые рассказали, что ранее уже были подтвержденные данные об эффективности спорта при лечении никотиновой зависимости, однако механизмы этого явления до сих пор оставались неизвестными.

Эксперимент, проведенный на мышах, помог выяснить, что физические нагрузки, вне зависимости от интенсивности, оказывают влияние на расположенные в гиппокампе α7-никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. При развитии зависимости их чувствительность снижается, и организму требуется все большая доза никотина.

Спортивные же нагрузки восстанавливают активность рецепторов и тем самым позволяют смягчить симптомы синдрома отмены.

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