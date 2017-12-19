В ГПК рассказали, какие пункты пропуска лучше выбирать во время праздников



фото: tutgrodno.com

В связи с приближиющимися зимними праздниками на границе традиционно увеличится пассажиропоток. Гражданам, выезжающим в этот период в Евросоюз, советуют выбирать оптимальные маршруты и менее загруженные пункты пропуска.

На литовском направлении наиболее быстро пересечь границу получится в находящемся в 40 километрах на север от Гродно пункте пропуска "Привалка". Также менее загруженными будут пункты пропуска "Бенякони" и "Лоша" (вильнюсское направление). При выезде в Польшу можно ехать через пункты "Песчатка" (около 65 км севернее Бреста) либо "Домачево" (45 км южнее Бреста)".

Чтобы люди могли пересекать границу свободно, пограничники стараются обеспечить нужные условия. При необходимости увеличивают количество пограничников в пунктах пропуска.