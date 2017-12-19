Geely белорусам не по карману: будут давать субсидии на покупку авто

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Субсидии планируется предоставлять белорусским покупателям отечественных автомобилей Geely, заявил в среду замминистра промышленности Александр Огородников.



© REUTERS/ Vasily Fedosenko "БелДжи": цены на кроссовер Atlas будут ниже ранее озвученных

Завод "БелДжи" открылся в середине ноября , и уже тогда была озвучена цена на флагманский Geely Atlas – от 17 до 25 тысяч долларов США.

"Для продаж на белорусском рынке специально разрабатывается программа по стимулированию, для этого будут задействованы лизинговые компании, банки, и самое главное – будет предоставлена субсидия для покупателя", – цитирует БелТА слова Огородникова.

Он также отметил, что соответствующее распоряжение Александра Лукашенко, который ранее анонсировал введение данных мер, уже подготовлено.

Замминистра пообещал, что с учетом предоставляемой белорусским покупателям субсидии у отечественного Geely цена будет адекватной. При этом, по словам Огородникова, основные объемы производимых в Беларуси машин будут продаваться в России.

Белорусско-китайское предприятие "БелДжи" было создано в 2011 году и до 2017-го машины марки Geely собирали в Беларуси "отверточно". С 17 ноября текущего года в Борисове заработал полноценный завод по производству отечественных авто.

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