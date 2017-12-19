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Geely белорусам не по карману: будут давать субсидии на покупку авто
20.12.2017 12:46 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек – Sputnik. Субсидии планируется предоставлять белорусским покупателям отечественных автомобилей Geely, заявил в среду замминистра промышленности Александр Огородников.
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
Завод "БелДжи"
"Для продаж на белорусском рынке специально разрабатывается программа по стимулированию, для этого будут задействованы лизинговые компании, банки, и самое главное – будет предоставлена субсидия для покупателя", – цитирует
Он также отметил, что соответствующее распоряжение Александра Лукашенко, который ранее анонсировал введение данных мер, уже подготовлено.
Замминистра пообещал, что с учетом предоставляемой белорусским покупателям субсидии у отечественного Geely цена будет адекватной. При этом, по словам Огородникова, основные объемы производимых в Беларуси машин будут продаваться в России.
Белорусско-китайское предприятие "БелДжи" было создано в 2011 году и до 2017-го машины марки Geely собирали в Беларуси "отверточно". С 17 ноября текущего года в Борисове заработал полноценный завод по производству отечественных авто.
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Замминистра пообещал, что с учетом предоставляемой белорусским покупателям субсидии у отечественного Geely цена будет адекватной.
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