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В феврале "БелДжи" выпустит "народный" Geely за 9,5-11,5 тыс. долларов

20.12.2017 12:45 — Разное | Tut.by  
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В феврале 2018 года завод «БелДжи» выпустит опытную партию автомобилей проще, чем Geely Atlas. Об этом сегодня, 20 декабря, в Палате представителей сообщил первый вице-премьер Владимир Семашко.


По его словам, это будет не «паркетник», а автомобиль попроще. Цена на автомобиль будет установлена в районе 9,5−11,5 тыс. долларов.

Напомним, 15 декабря стали известны цены на модельный ряд Geely. Согласно прайсу, базовая версия «паркетника» Geely Atlas стартует с отметки 17 600 долларов. Позже представители завода «БелДжи» сообщили, что представленные цены — рекомендованные для юридических лиц. Финальный прайс-лист для физических лиц будет пересмотрен.

Купить автомобили Geely можно в двух фирменных автоцентрах, которые официально начали работу в Минске 15 декабря. «Джили Центр Минск» расположен по адресу: улица Тимирязева, 123, «Лакшери Моторс+» работает на Орловской, 88, рядом с автоцентром Toyota.


Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, было создано в 2011 году. В феврале 2013 года на предприятии был собран первый автомобиль. Акционерами «БелДжи» являются ОАО «БелАЗ» (51,49%), Zhejang Jirun Automobile Co., Ltd (33,47%), СЗАО «Союзавтотехнологии» (9,01%) и CITIC International Investment Limited (6,03%).

В конце марта 2015 года началось строительство завода мелкоузловой сборки комплектов автомобиля полного цикла. Новое предприятие разместилось между Борисовом и Жодино и заняло площадь около 120 га. Проектная мощность на первом этапе составит 60 тыс. машин в год. Во второй половине ноября завод торжественно открыл президент Беларуси.

На площадях СП планируются к производству по полному технологическому циклу кроссоверы NL3, NL4 и седан FE3. Все автомобили будут оснащены как механической, так и автоматической коробкой передач и соответствуют экологическому классу Евро-5. Модель NL3 имеет также исполнение с полным приводом.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сегодня, 20 декабря, в Палате представителей сообщил первый вице-премьер Владимир Семашко.

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