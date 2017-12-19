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Найдена пропавшая 73 года назад американская подлодка

20.12.2017 13:04 — Разное | Tut.by  
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Неподалеку от гавайского острова Оаху на глубине 2651 м найдена подводная лодка времен Второй мировой войны USS S-28, сообщает BusinessInsider.

Связь с подлодкой, на борту которой находилось 49 человек команды, была потеряна 4 июля 1944 года. Эта лодка считается одной из самых важных субмарин, потерянных в центральной части Тихого океана. USS S-28 была одной из лодок, предназначавшейся для отправки на Аляску, чтобы защищать местное побережье от нападения японцев.

До того, как затонуть, подлодка успела связаться с кораблем береговой охраны. Но после на связь не выходила. Последующие поиски не принесли результатов: не было сигналов бедствия, взрывов также слышно не было. Причины гибели USS S-28 пока не установлены: возможно, это была ошибка экипажа или технические проблемы.

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Связь с подлодкой, на борту которой находилось 49 человек команды была потеряна 4 июля 1944 года.

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