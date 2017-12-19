В Беларуси удвоилось число переводов на благотворительность





За год количество жителей Беларуси, которые отправляют деньги на благотворительность, увеличилось в 1,7 раза, число таких переводов — в 1,8 раза. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы, изучив данные о переводах белорусских пользователей.

Сегодня через Яндекс.Кассу платежи принимают свыше 75 тысяч онлайн-площадок по всему миру, в том числе благотворительные фонды: Greenpeace, «Всемирный фонд дикой природы», «Подари жизнь», «Вера», «Милосердие», «Линия жизни» и многие другие, пишет myfin.by .

За последние двенадцать месяцев объём переводов, которые жители Беларуси отправляют на благотворительность, в целом вырос более чем в 1,2 раза. На одного человека приходится в среднем 2 онлайн-пожертвования в год. В среднем за раз люди переводят 17,63 бел. руб. — это на треть меньше, чем годом ранее (здесь и дальше — по курсу Центробанка РФ на 20.12.2017). Для сравнения, средний перевод в Казахстане — 38,1 бел. руб., в России — 24,86 бел. руб., в Армении — 24,58 бел. руб.

За год число белорусских пользователей, которые переводят деньги на добрые дела, сильнее всего выросло в Гродно (в 2,1 раза), Витебске (в 1,8 раза) и Минске (во столько же). А вот в Бобруйске их число, наоборот, уменьшилось — в 1,7 раза.

Больше всего в среднем за раз переводят жители Витебска — 24,93 бел. руб. Далее идут пользователи из Минска (18,94 бел. руб.), Гродно (16,22 бел. руб.), Бреста (13,26 бел. руб.), Гомеля (12,29 бел. руб.), Могилёва (12,09 бел. руб.). Самый маленький средний перевод — в Бобруйске, всего 0,83 бел. руб. За год сильнее всего этот показатель вырос в Гомеле — в 2 раза, а вот в Минске он, напротив, заметно уменьшился — почти в 1,5 раза.

В исследовании учитывались переводы с декабря 2016 по декабрь 2017 и за такой же период годом ранее через Яндекс.Кассу.