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Семашко назвал непростыми переговоры по газу с Россией
20.12.2017 12:47 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Переговоры по газу идут непросто, проблема сегодня решена наполовину. Об этом депутатам в Палате представителей сообщил первый вице-премьер Владимир Семашко.
Он отметил, что апрельские договоренности с Россией позволили полностью решить проблему с нефтью, но переговоры по газу о формуле ценообразования на 2020-2024 годы продолжаются, пишет
«Мы ведем переговоры на предмет формулы цены на 2020-2024 годы, чтобы к 1 января 2025 года выйти на единый рынок газа и нефти, то есть цена на газ на границе Беларуси должна быть на уровне стоимости газа для Смоленской области. Сегодня его цена в 2-2,1 раза выше», — отметил Семашко.
В итоге, отметил первый вице-премьер, несмотря на интеграционные процессы, белорусские производители покупают газ существенно дороже российских конкурентов, и «невозможно говорить о равной конкуренции».
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Переговоры по газу идут непросто, проблема сегодня решена наполовину. Об этом депутатам в Палате представителей сообщил первый вице-премьер Владимир Семашко.
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