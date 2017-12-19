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Семашко назвал непростыми переговоры по газу с Россией

20.12.2017 12:47 — Разное | Ежедневник  
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Семашко назвал непростыми переговоры по газу с Россией

фото: tut.by

Переговоры по газу идут непросто, проблема сегодня решена наполовину. Об этом депутатам в Палате представителей сообщил первый вице-премьер Владимир Семашко.

Он отметил, что апрельские договоренности с Россией позволили полностью решить проблему с нефтью, но переговоры по газу о формуле ценообразования на 2020-2024 годы продолжаются, пишет Tut.by.
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Семашко напомнил, что в нынешнем году газ Беларусь покупает по 143,6 доллара за тысячу кубометров, в 2018 году цена составит 129 долларов, в 2019 году — 127 долларов за тысячу кубометров.

«Мы ведем переговоры на предмет формулы цены на 2020-2024 годы, чтобы к 1 января 2025 года выйти на единый рынок газа и нефти, то есть цена на газ на границе Беларуси должна быть на уровне стоимости газа для Смоленской области. Сегодня его цена в 2-2,1 раза выше», — отметил Семашко.

В итоге, отметил первый вице-премьер, несмотря на интеграционные процессы, белорусские производители покупают газ существенно дороже российских конкурентов, и «невозможно говорить о равной конкуренции».

 
 
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Переговоры по газу идут непросто, проблема сегодня решена наполовину. Об этом депутатам в Палате представителей сообщил первый вице-премьер Владимир Семашко.

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