Белорусских министров снова обещают пересадить на Geely

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Белорусские министры должны будут отказаться от импортных служебных автомобилей и пересесть на отечественные Geely, заявил вице-премьер Владимир Семашко журналистам в среду в кулуарах палаты представителей Национального собрания Беларуси.

О том, что ведомства и органы власти Беларуси при приобретении служебных автомобилей должны ориентироваться только на отечественную продукцию, заявил еще в апреле 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда глава государства дал задачу управделами проработать этот вопрос по всей вертикали – начиная от председателя райисполкома и заканчивая министрами.

"Конечно, пересядут на отечественный автомобиль. Это ведь и требование президента", – сказал Семашко, отвечая на вопрос Sputnik, будет ли руководство Совмина требовать от министров и других чиновников использовать в качестве служебных белорусские авто.

Он отметил, что цена на данный автомобиль является конкурентной по сравнению с аналогичными машинами иностранного производства.

Выступая в парламенте перед депутатами и сенаторами, Семашко рассказал, что в ближайшие годы ожидается рост производства автомобилей на заводе "БелДжи".

"Есть еще вопросики небольшие, но сегодня предприятие работает по полному циклу, в том числе идет сборка и покраска кузовной части", – заявил вице-премьер.

По его словам, в 2018 году планируется выпустить не менее 25 тысяч авто, а потом добавлять по 10 тысяч в год и в 2020 году выйти на цифру в 60 тысяч.

Семашко сказал, в заводе "БелДжи" заложен потенциал в 120 тысяч автомобилей в год, но назвал это "непростой задачей". По его словам, нужно будет в перспективе в месяц продавать по 5 тысяч автомобилей. Кроме того, по словам вице-премьера, необходимо будет решить задачу, чтобы 50% комплектующих материалов, используемых на предприятии, были белорусскими.

По словам Семашко, одновременно с выпуском Geely решается задача производства белорусских электромобилей.

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