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В Калинковичах вынесли приговор водителю, который сбил двух спасателей. Один пожарный погиб
Суд Калинковичского района 20 декабря вынес приговор 48-летнему водителю SEAT, сбившему в мае двух работников МЧС, когда те тушили грузовик на дороге. Мужчине грозило до 5 лет лишения свободы, но дали 2,5 года «химии».
Как сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова, обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения. Ему назначено два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях поселения и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет. Также обвиняемый обязан будет выплатить в пользу потерпевших денежную сумму в размере 70 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, происшествие
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Сегодня суд Калинковичского раойна вынес приговор 48-летнему водителю SEAT, сбившему в мае двух работников МЧС, когда те тушили грузовик на дороге. Мужчине грозило до...
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