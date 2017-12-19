В Калинковичах вынесли приговор водителю, который сбил двух спасателей. Один пожарный погиб

Суд Калинковичского района 20 декабря вынес приговор 48-летнему водителю SEAT, сбившему в мае двух работников МЧС, когда те тушили грузовик на дороге. Мужчине грозило до 5 лет лишения свободы, но дали 2,5 года «химии».

Как сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова, обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения. Ему назначено два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях поселения и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет. Также обвиняемый обязан будет выплатить в пользу потерпевших денежную сумму в размере 70 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, происшествие случилось в мае этого года. Водитель SEAT сбил двух спасателей, когда они тушили грузовик на подъездной дороге от трассы граница РФ — Гомель — Кобрин к деревне Ситня Калинковичского района. Сотрудники МЧС были доставлены в больницу. От полученных травм 26-летний пожарный умер, его 21-летний коллега получил травмы различной степени тяжести.