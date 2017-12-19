Выбираем межкомнатные двери для ванной



Среди межкомнатных дверей квартиры именно двери ванной требуют более тщательного выбора. Условия их эксплуатации — особые. Повышенная влажность — непременный атрибут ванной комнаты. К тому же их закрывают гораздо чаще, особенно в совмещённых санузлах. Так какие двери межкомнатные в Минске выбрать для ванной?

Требования к дверям для ванной





Они должны быть гигроскопичны, т. е. быть способными поглощать влагу окружающего воздуха. Обязательное условие — устойчивость к грибкам и плесени. Двери должны быть прочными, герметичными и способными сохранять тепло. Ещё одно требование — достаточная звукоизоляция.

Следует отметить, что для немногих счастливых обладателей больших ванных комнат ответ на вопрос, какие межкомнатные двери выбрать для ванной, менее критичен. В просторном помещении непосредственного контакта воды с дверью не происходит. А воздействие пара в определённой степени нивелируется защитным покрытием.

Материал изготовления





Главный параметр выбора, во многом определяющий эксплуатационные характеристики дверей — материал их изготовления. Это может быть:

массив;

МДФ;

шпон;

металлопластик;

ламинат;

экошпон;

стекло.

Дерево





Первые три варианта в разной степени состоят из натурального дерева. Самый дорогой материал — цельный массив. Обычно используются относительно водостойкие породы — дуб или бук. Дерево — экологичный материал, оно долговечно и прочно. Деревянные двери «дышат», в то же время обеспечивая герметичность и хорошую звукоизоляцию. Однако их не назовёшь влагоустойчивыми. Со временем не исключена их деформация.

Гораздо доступнее по цене двери из спрессованной и скреплённой древесной стружки — МДФ, или с тонким поверхностным слоем древесины — шпоном. МДФ-двери имеют самую низкую влагостойкость, поэтому их использование в ванной не рекомендуется.

Металлопластик





Двери из металлопластика, напротив, максимально влагоустойчивы и гигроскопичны. Они долговечны, герметичны и имеют хорошие звукоизолирующие свойства. Их минус — возможность деформации от маловероятного сильного удара. Металлопластиковые двери по соотношению цены и качества — оптимальный вариант.

Ламинат или экошпон





Ламинат (как и его более качественный вариант — ламинатин) — синтетический материал, имитирующий текстуру дерева. Экошпон (как и шпон) состоит из древесных волокон, но они скрепляются синтетическими смесями. Поэтому рекламная приставка «эко» неправомерна.

Преобладание синтетических компонентов не способствует воздухообмену. Ограничены и возможности ремонта таких дверей. Остальные эксплуатационные характеристики — на должном уровне. Несомненное достоинство — красивый внешний вид.

Стекло





Современные стеклянные двери обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. Они экологичны, влагостойки, достаточно прочны (при покрытии ударопрочной плёнкой), визуально увеличивают помещение. Стекло хорошо сочетается с сантехническим фарфором или фаянсом. Недостатки — вероятное появление разводов от конденсата и довольно высокая цена.

Конструкция





Две основные конструкции межкомнатных дверей — классическая распашная и раздвижная. Единственный недостаток первого варианта, актуальный для тесных помещений, — необходимость придверного пространства для открывания. В таких случаях предпочтительна раздвижная конструкция. Однако экономия места оборачивается ухудшением герметичности и звукоизоляции.

Окончательный ответ на вопрос, какие межкомнатные двери в Минске выбрать для ванной, остаётся за покупателем. Приведённые сведения должны быть сверены с собственными предпочтениями и финансовыми возможностями, а найти двери в Минске из разных материалов и для любой комнаты вы сможете в каталоге TAM.BY .