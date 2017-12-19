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Лондон обеспокоен коррупцией в Украине

20.12.2017 13:25 — Разное | Ежедневник  
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Лондон обеспокоен коррупцией в Украине

Великобритания обеспокоена уровнем коррупции в Украине, несмотря на большие достижения в реформировании. Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

Об этом он рассказал в интервью польскому агентству PAP, сообщает Depo.ua.

Дипломат подчеркнул, что изменения в Украине – это длительный процесс, однако стоит признать, что страна достигла большого прогресса. "За прошлый год было проведено больше реформ, чем за предыдущие 25", - сказал Джонсон.

Вместе с тем он подчеркнул, что уровень коррупции в стране вызывает обеспокоенность.

"Однако впереди много работы: мы обеспокоены уровнем коррупции и некоторыми аспектами управления в Украине. Мы работаем с украинским правительством (...), предоставляя советы и поддержку. Я думаю, что это то, что ему действительно нужно, и Польша играет большую роль в этом", - пояснил он.

Джонсон напомнил, что в прошлом году он вместе с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским совершил визит в Украину, "чтобы показать свою солидарность и полную поддержку суверенитета, целостности и независимости страны".

"Мы все еще работаем над тем, как продвигать реформы в стране, и мы с Витольдом считаем, что ключевым является дать украинцам реальное ощущение, что плюралистическое, демократическое и базирующуюся на свободном рынке решение принесет им реальную пользу, в отличие от подхода по ту сторону границы (на России, – ред.)", - подчеркнул он.

Кроме этого члены партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) Эльмар Брок и Норберт Реттген раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за недостаточные усилия в борьбе с коррупцией.

 
 
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Великобритания обеспокоена уровнем коррупции в Украине, несмотря на большие достижения в реформировании. Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

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