Ученые объяснили, как нужно мыть руки (скорее всего, вы делаете это неправильно)

Мы сталкиваемся с патогенными микроорганизмами буквально везде – в супермаркетах, ресторанах и кафе, общественных туалетах, гостиницах, транспорте и т.д. При этом большинство из нас моет руки неправильно. Ученые рассказали, можем ли мы полностью очистить наши руки от микробов, и как это нужно делать, пишет medportal.ru.



Фото: pixabay.com

Две стратегии безопасности

Существует по меньшей мере две стратегии, которые помогают обезопасить себя и близких от воздействия патогенных микроорганизмов.

Первая заключается в снижении на наших руках общей массы микробов, и чаще всего мы это делаем при помощи мытья с мылом. Многочисленные исследования показали , что простое мытье рук с мылом значительно снижает вероятность, к примеру, диареи, так как просто смывает большую часть микробов.

Вторая стратегия – это уничтожение бактерий. Эта цель достигается благодаря использованию средств с антибактериальными веществами, такими как спирты, хлор, пероксиды, хлоргексидин или триклозан.

Не все бактерии можно убить

Во второй концепции защиты нашего организма от бактерий существует небольшая проблема. Некоторые из бактерий могут иметь гены, которые делают их устойчивыми к данному антибактериальному агенту. Это означает, что после того, как антибактериальный агент убивает некоторую часть бактерий, устойчивые к этому веществу штаммы, оставшиеся на руках, продолжают жить и размножаться. Кроме того, гены резистентности бактерий к антибактериальным средствам могут переходить от одних штаммов бактерий к другим, создавая супер-бактерии с высоким уровнем устойчивости.

И попадание такого супер-штамма на ваши руки делают любое антибактериальное средство практически бесполезным, а длительное использование антибактериалных средств может быть опасным для человеческого здоровья. Так, было доказано, что наиболее известное антибактериальное средство под названием триклозан, используемое в зубных пастах, мылах и дезодорантах, может повреждать клетки организма. Использование триклозана в антисептических бытовых средствах не рекомендуется.

Большинство людей моют руки редко и неправильно

Исследование, в котором участвовало около 4000 человек, показало , что среднее время мытья рук составляет примерно шесть секунд, что недостаточно для того, чтобы обезопасить себя и окружающих. Кроме того, было выяснено , что большинство людей (93,2% из 2800 респондентов) не моют руки после кашля или чихания, что способствует распространению инфекций.

Как правильно мыть руки?

Центр по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, США) рекомендует всегда мыть руки в следующих повседневных ситуациях:

До, после и во время приготовления пищи;

Перед приемом пищи;

Перед процедурами и после процедур ухода за больным;

Перед обработкой и после обработки бытовой раны;

После туалета;

После смены подгузников или гигиенических процедур по уходу за ребенком;

После чихания, кашля или даже после того, как вы вытерли нос;

После того, как вы потрогали и покормили домашнее животное;

После контакта с пищей животного;

После выноса мусора.

Мыть руки необходимо следующим образом:

Смочите руки проточной водой;

Нанесите мыло;

Равномерно распределите мыло по всей поверхности рук, убедитесь, что мыло попало на тыльную сторону, между пальцами и под ногти;

Распределяйте мыло по поверхности кистей рук не менее 20-30 секунд (лучше - с закрытым краном, чтобы экономить воду);

Смойте мыльную пену проточной водой;

Осушите руки чистым полотенцем, либо высушите их с помощью воздушной сушилки.

Если мыло и вода недоступны, CDC рекомендует использовать санитайзер (антисептик для рук) - дезинфицирующее средство, содержащее, по меньшей мере, 60% спирта. Небольшой флакон всегда стоит иметь при себе. Спирты обладают широким спектром антимикробной активности и менее избирательны по сравнению с другими антибактериальными химическими веществами.