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Ученые объяснили, как нужно мыть руки (скорее всего, вы делаете это неправильно)
Мы сталкиваемся с патогенными микроорганизмами буквально везде – в супермаркетах, ресторанах и кафе, общественных туалетах, гостиницах, транспорте и т.д. При этом большинство из нас моет руки неправильно. Ученые рассказали, можем ли мы полностью очистить наши руки от микробов, и как это нужно делать,
Две стратегии безопасности
Существует по меньшей мере две стратегии, которые помогают обезопасить себя и близких от воздействия патогенных микроорганизмов.
Первая заключается в снижении на наших руках общей массы микробов, и чаще всего мы это делаем при помощи мытья с мылом. Многочисленные исследования
Вторая стратегия – это уничтожение бактерий. Эта цель достигается благодаря использованию средств с антибактериальными веществами, такими как спирты, хлор, пероксиды, хлоргексидин или триклозан.
Не все бактерии можно убить
Во второй концепции защиты нашего организма от бактерий существует небольшая проблема. Некоторые из бактерий могут иметь гены, которые делают их устойчивыми к данному антибактериальному агенту. Это означает, что после того, как антибактериальный агент убивает некоторую часть бактерий, устойчивые к этому веществу штаммы, оставшиеся на руках, продолжают жить и размножаться. Кроме того, гены резистентности бактерий к антибактериальным средствам могут переходить от одних штаммов бактерий к другим, создавая супер-бактерии с высоким уровнем устойчивости.
И попадание такого супер-штамма на ваши руки делают любое антибактериальное средство практически бесполезным, а длительное использование антибактериалных средств
Большинство людей моют руки редко и неправильно
Исследование, в котором участвовало около 4000 человек,
Как правильно мыть руки?
Центр по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, США) рекомендует всегда мыть руки в следующих повседневных ситуациях:
Мыть руки необходимо следующим образом:
Если мыло и вода недоступны, CDC рекомендует использовать санитайзер (антисептик для рук) - дезинфицирующее средство, содержащее, по меньшей мере, 60% спирта. Небольшой флакон всегда стоит иметь при себе. Спирты обладают широким спектром антимикробной активности и менее избирательны по сравнению с другими антибактериальными химическими веществами.
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Большинство людей делает это неправильно.
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