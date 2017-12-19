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Особо крупный размер. Борисовчанин попался на подделке документов на машины и автомошенничестве
Житель Борисова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также в изготовлении и сбыте документов на автомобили. Об этом рассказала официальный представитель СК по Минской области Татьяна Белоног.
Потерпевшими по уголовному делу проходят люди, в отношении которых было совершено мошенничество при покупке Kia Sportage, BMW X5 и других. При постановке автомобилей на учет в ГАИ оказалось, что потерпевшие купили дорогие дорогостоящие машины с поддельными VIN-кодами на российских транзитных номерах.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к противоправным действиям причастен 29-летний житель Борисова. Он заключен под стражу.
В 2014 году мужчина пригонял из России легковые автомобили для продажи в Беларуси. Вместе с подельниками он изготавливал пакет поддельных документов, которые передавал покупателям.
Известно о нескольких фактах продажи обвиняемым по поддельным документам автомобилей, которые находились в розыске как похищенные на территории России.
Сейчас проводятся криминалистические экспертизы. Устанавливаются дополнительные факты преступлений.
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Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к противоправным действиям причастен 29-летний житель Борисова. Он заключен под стражу.
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