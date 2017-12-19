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Особо крупный размер. Борисовчанин попался на подделке документов на машины и автомошенничестве

20.12.2017 14:00 — Разное | Tut.by  
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Житель Борисова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также в изготовлении и сбыте документов на автомобили. Об этом рассказала официальный представитель СК по Минской области  Татьяна Белоног.


Потерпевшими по уголовному делу проходят люди, в отношении которых было совершено мошенничество при покупке Kia Sportage, BMW X5 и других. При постановке автомобилей на учет в ГАИ оказалось, что потерпевшие купили дорогие дорогостоящие машины с поддельными VIN-кодами на российских транзитных номерах.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к противоправным действиям причастен 29-летний житель Борисова. Он заключен под стражу.


В 2014 году мужчина пригонял из России легковые автомобили для продажи в Беларуси. Вместе с подельниками он изготавливал пакет поддельных документов, которые передавал покупателям.

Известно о нескольких фактах продажи обвиняемым по поддельным документам автомобилей, которые находились в розыске как похищенные на территории России.

Сейчас проводятся криминалистические экспертизы. Устанавливаются дополнительные факты преступлений.

 
 
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Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к противоправным действиям причастен 29-летний житель Борисова. Он заключен под стражу.

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