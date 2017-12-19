Беларусь прекращает импорт энергии из России

Белорусские власти решили полностью отказаться от импорта российской энергии.

Об этом заявил министр энергетики Владимир Потупчик в ходе совместного заседания палат белорусского парламента 20 декабря.

«Пришли к выводу, что не будем закупать ее по ценам России, а будем замещать ее собственной выработкой. Уже с 2018 года мы полностью отказываемся от импорта электроэнергии», - сказал Потупчик.

Напомним, Беларусь намеревалась прекратить импорт электроэнергии в 2020 году.

По словам Потупчика, согласно утвержденному плану, первый блок БелАЭС будет введен в эксплуатацию в 2019 году, после чего надежность энергосистемы планируется повысить.