Беларусь не будет переориентировать нефтетранзит из Прибалтики в российские порты

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Беларусь не будет перенаправлять поставки своих грузов из портов Балтики на российские, так как это невыгодно.

Об этом сообщил вице-премьер Владимир Семашко сегодня, пишет euroradio.fm .

Чиновник предположил, что возможно, часть поставок с белорусских нефтеперерабатывающих заводов пойдет в российские порты. Но эти поставки составят не более 1 млн тонн.

При этом он отметил, что Беларусь через балтийские порты экспортирует 6-7 млн тонн нефтепродуктов в год.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин предложил прописывать для белорусских нефтеперерабатывающих заводов строгое обязательство использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов.

