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Беларусь не будет переориентировать нефтетранзит из Прибалтики в российские порты
20.12.2017 13:25 — Разное | Ежедневник
фото: rubaltic.ru
Беларусь не будет перенаправлять поставки своих грузов из портов Балтики на российские, так как это невыгодно.
Об этом сообщил вице-премьер Владимир Семашко сегодня, пишет
Чиновник предположил, что возможно, часть поставок с белорусских нефтеперерабатывающих заводов пойдет в российские порты. Но эти поставки составят не более 1 млн тонн.
При этом он отметил, что Беларусь через балтийские порты экспортирует 6-7 млн тонн нефтепродуктов в год.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин предложил прописывать для белорусских нефтеперерабатывающих заводов строгое обязательство использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов.
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Беларусь не будет перенаправлять поставки своих грузов из портов Балтики на российские, так как это невыгодно.
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