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Ищенко: Саакашвили переплюнул группу армий "Юг" образца 1941 года
20.12.2017 14:22 — Разное | Sputnik Беларусь
Экс-президент Грузии, экс губернатор Одесской области
© Sputnik/ Стрингер
Известный российский эксперт Ростислав Ищенко прокомментировал на радио Sputnik Беларусь поводы неиссякаемого политического вдохновения Саакашвили.
"В данном случае Саакашвили совершенно не оригинален. Предложения Петру Алексеевичу уйти в отставку и не доводить "до греха" поступают с первых месяцев 2016 года. Ему неоднократно говорилось о необходимости досрочных парламентских и президентских выборов. Саакашвили появился тогда, когда оппоненты действующего президента поняли, что по-хорошему он не уйдет, поэтому появление Саакашвили — это начало "ползучего" переворота", — считает эксперт.
По мнению Ищенко, Саакашвили смог больше, чем вся группа армий "Юг" в 1941 году, практически, штурмом взяв польско-украинскую границу. Порошенко, в свою очередь, не сумел его ни посадить, ни депортировать, и это говорит не только о слабости президента, но и об отсутствии консолидации вокруг него бюрократии и силовиков, которые уже начинают искать варианты нового будущего.
Комментарий политического эксперта Ростислава Ищенко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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