Экс-президент Грузии, экс губернатор Одесской области Михаил Саакашвили открыл новую страницу своего политического творчества . Теперь он активно занимается эпистолярной публицистикой — пишет письма увещевательного характера президенту Украины Петру Порошенко с просьбой "уйти по-хорошему".



© Sputnik/ Стрингер Саакашвили снова написал письмо Порошенко

Известный российский эксперт Ростислав Ищенко прокомментировал на радио Sputnik Беларусь поводы неиссякаемого политического вдохновения Саакашвили.

"В данном случае Саакашвили совершенно не оригинален. Предложения Петру Алексеевичу уйти в отставку и не доводить "до греха" поступают с первых месяцев 2016 года. Ему неоднократно говорилось о необходимости досрочных парламентских и президентских выборов. Саакашвили появился тогда, когда оппоненты действующего президента поняли, что по-хорошему он не уйдет, поэтому появление Саакашвили — это начало "ползучего" переворота", — считает эксперт.

По мнению Ищенко, Саакашвили смог больше, чем вся группа армий "Юг" в 1941 году, практически, штурмом взяв польско-украинскую границу. Порошенко, в свою очередь, не сумел его ни посадить, ни депортировать, и это говорит не только о слабости президента, но и об отсутствии консолидации вокруг него бюрократии и силовиков, которые уже начинают искать варианты нового будущего.

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Комментарий политического эксперта Ростислава Ищенко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.