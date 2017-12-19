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Беларусь прекращает импорт энергии из России
Белорусские власти решили полностью отказаться от импорта российской энергии.
Об этом заявил министр энергетики Владимир Потупчик в ходе совместного заседания палат белорусского парламента 20 декабря.
«Пришли к выводу, что не будем закупать ее по ценам России, а будем замещать ее собственной выработкой. Уже с 2018 года мы полностью отказываемся от импорта электроэнергии», - сказал Потупчик.
Беларусь намеревалась прекратить импорт электроэнергии в 2020 году.
По словам Потупчика, согласно утвержденному плану, первый блок БелАЭС будет введен в эксплуатацию в 2019 году, после чего надежность энергосистемы планируется повысить.
В то же время власти ищут пути повышения электропотребления в Беларуси, передает
Несмотря на
БелАЭС
Общая стоимость возведения БелАЭС составит 11 миллиардов долларов.
Кроме того, по словам министра энергетики, после запуска БелАЭС тарифы для всего реального сектора экономики в 2018 году
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Белорусские власти решили полностью отказаться от импорта российской энергии. Об этом заявил министр энергетики Владимир Потупчик в ходе совместного заседания...
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