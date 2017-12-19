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Беларусь прекращает импорт энергии из России

20.12.2017 14:16 — Разное | БДГ  
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Белорусские власти решили полностью отказаться от импорта российской энергии.

Об этом заявил министр энергетики Владимир Потупчик в ходе совместного заседания палат белорусского парламента 20 декабря.

«Пришли к выводу, что не будем закупать ее по ценам России, а будем замещать ее собственной выработкой. Уже с 2018 года мы полностью отказываемся от импорта электроэнергии», - сказал Потупчик.

Беларусь намеревалась прекратить импорт электроэнергии в 2020 году.

По словам Потупчика, согласно утвержденному плану, первый блок БелАЭС будет введен в эксплуатацию в 2019 году, после чего надежность энергосистемы планируется повысить.

В то же время власти ищут пути повышения электропотребления в Беларуси, передает БЕЛТА.

Несмотря на обеспокоенность соседних стран в отношении безопасности строительства БелАЭС, белорусские власти заявляют о максимальном уровне безопасности нового ядерного объекта. Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик во время посещения иностранными дипломатами площадки строительства Белорусской АЭС заявил, что Беларусь изначально ответственно и очень транспарентно подходит к реализации своего национального ядерного энергетического проекта.

БелАЭС успешно прошла все стресс-тесты, введение в эксплуатацию первого энергоблока запланировано на декабрь 2019 года, второй должен быть запущен в работу в 2020 году.

Общая стоимость возведения БелАЭС составит 11 миллиардов долларов.

Кроме того, по словам министра энергетики, после запуска БелАЭС тарифы для всего реального сектора экономики в 2018 году планируется понизить на 0,6 цента за 1 кВт.ч.

 
 
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Белорусские власти решили полностью отказаться от импорта российской энергии. Об этом заявил министр энергетики Владимир Потупчик в ходе совместного заседания...

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