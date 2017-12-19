BMW начала производство самого большого и престижного кроссовера

На американском заводе компании BMW в Спартанбурге (штат Южная Каролина) начался выпуск флагманского кроссовера X7 — этот полноразмерный SUV обещает стать самой дорогостоящей моделью марки.





Напомним, что в статусе концепта будущий соперник Range Rover и Mercedes GLS, который стоит на пороге смены поколений, был показан баварцами осенью этого года. Пока речь идет о предсерийных образцах X7, которые будут использованы для сертификации и ездовых испытаний в экстремальных погодных и дорожных условиях, а также отладки производственных процессов. Платформу CLAR пятиметровый кроссовер разделил с седаном седьмой серии, под капотом ожидаются бензиновые и дизельные двигатели с шестью и восемью цилиндрами (ходят слухи и о топ-версии с мотором V12).





Открывшийся в 1994 году завод в Спартанбурге для BMW является центром по выпуску моделей X-семейства. Новый X7 стал уже пятой по счету моделью, собираемой в Штатах. Автомобиль будет поставляться на экспорт — наряду с кроссоверами X3, X4, X5 и X6.





Первые товарные экземпляры самого роскошного баварского «паркетника» клиентам доставят в конце следующего года.