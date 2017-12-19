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BMW начала производство самого большого и престижного кроссовера

20.12.2017 14:38 — Разное | Tut.by  
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На американском заводе компании BMW в Спартанбурге (штат Южная Каролина) начался выпуск флагманского кроссовера X7 — этот полноразмерный SUV обещает стать самой дорогостоящей моделью марки.


Напомним, что в статусе концепта будущий соперник Range Rover и Mercedes GLS, который стоит на пороге смены поколений, был показан баварцами осенью этого года. Пока речь идет о предсерийных образцах X7, которые будут использованы для сертификации и ездовых испытаний в экстремальных погодных и дорожных условиях, а также отладки производственных процессов. Платформу CLAR пятиметровый кроссовер разделил с седаном седьмой серии, под капотом ожидаются бензиновые и дизельные двигатели с шестью и восемью цилиндрами (ходят слухи и о топ-версии с мотором V12).


Открывшийся в 1994 году завод в Спартанбурге для BMW является центром по выпуску моделей X-семейства. Новый X7 стал уже пятой по счету моделью, собираемой в Штатах. Автомобиль будет поставляться на экспорт — наряду с кроссоверами X3, X4, X5 и X6.


Первые товарные экземпляры самого роскошного баварского «паркетника» клиентам доставят в конце следующего года.

 
 
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Первые товарные экземпляры самого роскошного баварского "паркетника" клиентам доставят в конце следующего года.

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