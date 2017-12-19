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BMW начала производство самого большого и престижного кроссовера
На американском заводе компании BMW в Спартанбурге (штат Южная Каролина) начался выпуск флагманского кроссовера X7 — этот полноразмерный SUV обещает стать самой дорогостоящей моделью марки.
Напомним, что в статусе
Открывшийся в 1994 году завод в Спартанбурге для BMW является центром по выпуску моделей X-семейства. Новый X7 стал уже пятой по счету моделью, собираемой в Штатах. Автомобиль будет поставляться на экспорт — наряду с кроссоверами X3, X4, X5 и X6.
Первые товарные экземпляры самого роскошного баварского «паркетника» клиентам доставят в конце следующего года.
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Первые товарные экземпляры самого роскошного баварского "паркетника" клиентам доставят в конце следующего года.
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