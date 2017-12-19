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Топ-10 крупных взяток в истории Беларуси. Кто, кому и за что предлагал солидные деньги
За последние три года КГБ
Озвученный Валерием Вакульчиком случай с суммой в 5 миллионов долларов можно назвать самой крупной взяткой в истории Беларуси из-за того, что всю сумму изъяли и передали в доход государства. Но если смотреть, какую большую сумму предлагали за решение того или иного вопроса, то лидер совсем другой.
7 миллионов долларов за решение земельного вопроса
В апреле 2007 года суд Центрального района Минска
5 человек вымогали у директора одной из российских строительных организаций крупную взятку. Эти деньги якобы предназначались для последующей передачи в качестве взятки руководителям Минского райисполкома за благоприятное решение вопроса о предоставлении застройщику 20 га земли в районе населенного пункта Копище Минского района под индивидуальное жилье. При передаче первой части оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона долларов злоумышленники были задержаны.
Как
Вымогателей взятки признали виновными в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере, покушении на мошенничество, совершенном организованной группой в особо крупном размере, в незаконном завладении имущества, незаконной предпринимательской деятельности.
Фигуранты этого дела были приговорены на сроки от 6 до 9,5 лет лишения свободы.
5 миллионов долларов за земельный участок
В сентябре 2012 года сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси
Деньги требовались за решение вопроса о приобретении потенциальным инвестором в собственность 279 га земли.
Директора инвесткомпании задержали в момент передачи ему 5 миллионов долларов.
Миллион евро через тендер на покупку нового оборудования
В июне прошлого года в Гродно
По версии обвинения, Михаил Сучков
Михаил Сучков был признан виновным в покушении на получение крупной взятки и злоупотреблении своими должностными полномочиями. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
«Откат» почти в миллион долларов за поставку вагонокомплектов
28 марта этого года в суде Фрунзенского района столицы
«За заключение контракта на поставку вагонокомплектов и оплату $ 16,3 млн. одной из китайских компаний бывший гендиректор СЗАО „Могилевский вагоностроительный завод“ получил от ее представителя почти $ 1 млн. Кроме того, руководителю предстоит понести наказание за подстрекательство к даче взятки в размере $ 1,5 млн. должностным лицам в Совете министров», — рассказывали в ГУБЭП МВД.
В итоге Валерия Осипова приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и с конфискацией имущества.
Как таможенники за пять лет заработали на взятках около 900 тысяч долларов
В марте 2015 года из 96 сотрудников «Каменного Лога» сотрудники КГБ задержали 58 человек. Заседания шли в Минске с осени 2016 года: в августе
По версии следствия, за плату от 80 до 250 долларов через границу беспрепятственно проехало более 4,5 тысячи фур с цветами. На взятках от владельцев этих грузов сотрудники Ошмянской таможни за пять лет
В конце 2015 года начальник Ошмянской таможни Иван Ниверкевич
5 сентября этого года в суде Партизанского района Минска
С 1 октября Ошмянская таможня
500 тысяч долларов за строительство и продажу недвижимости
В 2013 году Комитет государственной безопасности
Размеры взяток, которые требовались к передаче за предоставление возможности строительства и продажи недвижимости, достигали 500 тысяч долларов.
При передаче очередной части взяток был
Вымогали 500 тысяч долларов у российского предпринимателя
В январе 2012 года МВД и Следственный комитет
В марте 2013 года стало известно, что бывший начальник Климовичского РОВД Александр Артеменко
250 тысяч долларов для подкупа чиновников
В 2012 году в Минске по подозрению в подстрекательстве и получении крупной взятки для должностных лиц Миноблисполкома
Сельскохозяйственное предприятие дважды было реорганизовано, один раз даже нашелся какой-то инвестор, но потом выяснилось, что он сам обанкротился. Все эти аграрные перипетии привели к тому, что в 2011 году Хозяйственный суд начал продавать имущество погрязшего в долгах сельхозпредприятия.
По версии правоохранительных органов, директор ООО «Стройно» Петр Семенченко подстрекал представителя иранского инвестора к даче взятки должностным лицам Миноблисполкома и Смолевичского райисполкома за положительное решение вопроса по продаже РСУП «Петровичи». Для подкупа чиновников иранец
Продвинули продукцию за взятки на 200 тысяч долларов
КГБ в конце прошлого года «в рамках решения задач по обеспечению безопасности функционирования крупнейших предприятий машиностроения»
Представители руководства и работники предприятий машиностроительного комплекса за вознаграждения от коммерческих структур обеспечивали продвижение продукции последних. С 2013 года за приемку сырья и комплектующих с элементами брака, выдачу фиктивных заключений по качеству, получение сведений о перспективных разработках им передано взяток на сумму не менее 200 тысяч долларов.
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