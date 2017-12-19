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Минск в 2018 году откажется от импорта российской электроэнергии

20.12.2017 14:21 — Разное | Ежедневник  
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Минск в 2018 году откажется от импорта российской электроэнергии

фото: sputnik.by

Беларусь прекращает импорт электроэнергии из России, заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик.

По словам Потупчика, Беларусь будет замещать эти объемы собственной выработкой, пишет БЕЛТА.

«Мы завершили переговоры с Россией. С 2018 года отказываемся от импорта электроэнергии», — сказал министр, выступая в парламенте. Он также добавил, что цены, предложенные Россией, являются для Беларуси неприемлемыми. 

Отметим, что ранее Беларусь планировала отказаться от импортной электроэнергии в 2020 году после ввода в эксплуатацию блоков строящейся БелАЭС.

В свою очередь вице-премьер Владимир Семашко подтвердил планы по прекращению закупок электроэнергии за рубежом. Он отметил, что совсем скоро ожидается запуск БелАЭС, ввод которой, по его словам, позволит уйти от зависимости от природного газа. 

В свою очередь российская компания «Интер РАО» заявила о готовности готово поставлять электроэнергию в Беларусь при условии экономической целесообразности, в том числе в помесячном режиме.

 
 
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Беларусь прекращает импорт электроэнергии из России, заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик.

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