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42-летняя актриса Ева Лонгория впервые беременна

20.12.2017 14:47 — Разное | Tut.by  
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Информация о первой беременности Лонгории «гуляла» по Сети уже несколько недель, но только сейчас ее подтвердил представитель звезды, передают «Вести» со ссылкой на E! News. По информации СМИ, это будет мальчик и он появится на свет весной 2018 года.


У 42-летней знаменитости это первый ребенок, его отцом станет муж Лонгории — 49-летний мексиканский бизнесмен Хосе Антонио Бастон. Напомним, Лонгория знакома белорусским зрителям в основном по сериалу «Отчаянные домохозяйки» и втростепенным ролям в полнометражных фильмах, например, «Секретная служба Санта-Клауса».

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По информации СМИ, это будет мальчик и он появится на свет весной 2018 года.

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