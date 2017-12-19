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42-летняя актриса Ева Лонгория впервые беременна
Информация о первой беременности Лонгории «гуляла» по Сети уже несколько недель, но только сейчас ее подтвердил представитель звезды,
У 42-летней знаменитости это первый ребенок, его отцом станет муж Лонгории — 49-летний мексиканский бизнесмен Хосе Антонио Бастон. Напомним, Лонгория знакома белорусским зрителям в основном по сериалу «Отчаянные домохозяйки» и втростепенным ролям в полнометражных фильмах, например, «Секретная служба Санта-Клауса».
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По информации СМИ, это будет мальчик и он появится на свет весной 2018 года.
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