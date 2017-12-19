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Верховный суд оставил без изменения приговор черным риелторам
Фото из архива
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила приговор Могилевского областного суда в отношении так называемых черных риелторов без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.
В июле этого года Могилевский областной суд после всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела приговорил главного фигуранта Игоря Гершанкова и его подельника Семена Бережного к исключительной мере наказания - смертной казни - расстрелу. Супруге Игоря Гершанкова Татьяне суд назначил 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Борису Колесникову - 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Верховный суд приступил к рассмотрению в апелляционном порядке этого уголовного дела 15 декабря. В судебном заседании объявлялся перерыв в связи с истребованием из СИЗО №1 сведений о состоянии здоровья одного из обвиняемых. В соответствии с информацией, поступившей в суд, психических расстройств у него нет.
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