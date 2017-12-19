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Белоног: 16-летний парень из личной неприязни ударил ножом сверстника

20.12.2017 15:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подростка из Копыльского района подозревают в умышленном причинении тяжкого телесного вреда своему сверстнику. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Белоног: 16-летний парень из личной неприязни ударил ножом сверстника
© Pixabay
Отвергнутый мужчина с канистрой и ножом пытался вернуть отношения

Конфликт на почве личной неприязни между двумя 16-летними парнями случился днем 19 декабря на территории местного колледжа. В итоге один из парней ударил другого ножом. 

"Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. По непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления несовершеннолетний задержан ", — рассказала Белоног.

Орудие преступления обнаружено и изъято. Также обнаружен ряд вещественных доказательств, по которым назначен ряд экспертиз. Следствие собирает информацию об условиях жизни подозреваемого, особенностях его личности. Известно, что 16-летний парень проживает с матерью.

Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног рассказала радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела о поножовщине в Копыльском районе — ...

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