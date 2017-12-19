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Белоног: 16-летний парень из личной неприязни ударил ножом сверстника
20.12.2017 15:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Подростка из Копыльского района подозревают в
Конфликт на почве личной неприязни между двумя 16-летними парнями случился днем 19 декабря на территории местного колледжа. В итоге один из парней ударил другого ножом.
"Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. По непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления несовершеннолетний задержан ", — рассказала Белоног.
Орудие преступления обнаружено и изъято. Также обнаружен ряд вещественных доказательств, по которым назначен ряд экспертиз. Следствие собирает информацию об условиях жизни подозреваемого, особенностях его личности. Известно, что 16-летний парень проживает с матерью.
Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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