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Планово-расчетные цены на ЖКУ установлены в Минске на 2018 год
Планово-расчетные цены утверждены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, а также по обращению с коммунальными отходами на 2018 год,
Это закреплено решением Мингорисполкома №4161 от 4 декабря 2017 года,
Согласно документу, стоимость на техобслуживание жилого дома составляет 0,1216 рубля за кв.м жилого помещения.
Установлены следующие цены на:
Также определены планово-расчетные цены по обращению с коммунальными отходами: для домов без функционирующего мусоропровода - Br6,0055, с функционирующим мусоропроводом - Br7,743 за 1 куб.м.
Решение принято на основании Положения о порядке формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги, утвержденного постановлением Совета Министров Беларуси от 18 января 2006 года №54. Документ вступает в силу после официального опубликования.
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Планово-расчетные цены утверждены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, а также по обращению с коммунальными отходами на 2018 год,
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