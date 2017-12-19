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Планово-расчетные цены на ЖКУ установлены в Минске на 2018 год

20.12.2017 15:44 — Разное | БДГ  
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Планово-расчетные цены утверждены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, а также по обращению с коммунальными отходами на 2018 год,  

Это закреплено решением Мингорисполкома №4161 от 4 декабря 2017 года, опубликованным 20 декабря на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, стоимость на техобслуживание жилого дома составляет 0,1216 рубля за кв.м жилого помещения.

Установлены следующие цены на:

  • техобслуживание лифта – 1,43 рубля за одного проживающего
  • теплоснабжение и горячее водоснабжение – 98,7884 рубля за 1 Гкал
  • водоснабжение – 0,8114 рубля за кубометр
  • канализация – 0,5398 рубля за кубометр
  • обращение с твердыми коммунальными отходами — 6,0055 (без мусоропровода), 7,7430 (с мусоропроводом) за кубометр.

Также определены планово-расчетные цены по обращению с коммунальными отходами: для домов без функционирующего мусоропровода - Br6,0055, с функционирующим мусоропроводом - Br7,743 за 1 куб.м.

Решение принято на основании Положения о порядке формирования и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги, утвержденного постановлением Совета Министров Беларуси от 18 января 2006 года №54. Документ вступает в силу после официального опубликования.

 
 
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Планово-расчетные цены утверждены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, а также по обращению с коммунальными отходами на 2018 год,  

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