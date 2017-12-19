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Семашко: цена на Geely для белорусов — абсолютно конкурентная

20.12.2017 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О том, что белорусы при покупке автомобилей Geely отечественного производства смогут рассчитывать на субсидии, сообщил в среду 20 декабря заместитель министра промышленности Александр Огородников в ходе совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси. Предполагается, что с учетом субсидирования цена на белорусские Geely будет "адекватной", сказал замминистра.

Семашко: цена на Geely для белорусов — абсолютно конкурентная
© Фото: Совмин Беларуси
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"В любом бизнесе есть такое понятие "себестоимость". Мы для чего завод строим? Чтоб создать новые рабочие места, родить нового налогоплательщика и чтобы, в конце концов, своим людям дать более конкурентный продукт по всем параметрам — с точки зрения технических параметров надежности и цены. Так вот нам назвали цену от 17-ти до 25-ти (тысяч долларов — Sputnik). Это абсолютно конкурентная цена", — сказал Семашко.

По словам вице-премьера, в настоящее время подготовлен проект распоряжения президента, в соответствии с которым на первое время для раскрутки рынка государство возьмет на себя определенное субсидирование закупки "для того, чтобы все нормально привыкли к этой модели".

"Проект подготовлен, со всеми согласован и в ближайшее время — день-два — будет внесен, поэтому мы поддерживаем покупателя белорусского", — добавил Семашко.

В то же время, заместитель министра промышленности Александр Огородников, отвечая на вопросы депутатов и сенаторов на совместном заседании двух палат парламента, отметил, что основные объемы производимых в Беларуси автомобилей Geely нацелены на российский рынок.

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Комментарий вице-премьера белорусского правительства Владимира Семашко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Вице-премьер правительства Владимир Семашко прокомментировал предоставление субсидий белорусам, которые соберутся покупать автомобили Geely отечественного...

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