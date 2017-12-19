Берега в граните. Выбран проект Питерского квартала, который построят в Минске

Вчера в Питере выбрали проект будущего Санкт-Петербургского квартала, который построят в Минске, сообщает Администрация Петербурга. Возведут новый жилой комплекс в районе столичной улицы Семашко. Чем примечателен этот проект и как он будет выглядеть — в материале.



Изображение с сайта asninfo.ru

Напомним, построить Санкт-Петербургский квартал в Минске белорусские власти запланировали еще в 2012 году. Предполагалось, что в Питере появится симметричный Белорусский квартал. В 2014 году минские власти подобрали в столице участок — на пересечении улиц Филимонова и Парниковой, где стоят теплицы. За четыре года строительство так и не началось, а в 2016 году стало известно , что строить будут не в центре города, а на улице Петровщина.





Потом объявили конкурс проектов, который предполагал следующее: Питерский квартал в Минске проектируют россияне, Белорусский в Санкт-Петербурге — наши. Всего на конкурс было представлено по 5 проектов с каждой стороны. По итогам заседания экспертного совета и жюри, в состав которого вошли петербургские и белорусские эксперты, вчера в Питере объявили победителей. На этом мероприятии присутствовал мэр Петербурга Георгий Полтавченко и глава Минска Андрей Шорец.

Среди проектов, представленных петербуржцами для Минска, лучшей признана концепция «Студии-17» Святослава Гайковича.



Изображение с сайта asninfo.ru

Как сообщает российское « Агентство строительных новостей », гранитная набережная с лестницами и пандусами станет вертикальной доминантой квартала. Оформление берегов в гранит — единственная реплика проекта, отсылающая к петербургской архитектурной традиции. Архитекторы осознанно решили отказаться от цитирования градостроительных приемов, традиционных для Петербурга. Вместо этого была выбрана отсылка к морской тематике. Так, жилые дома в проекте будут трех типов: «дом-корабль» — трехсекционный дом средней этажности, «дом-парус» — двусекционный, повышенной этажности и односекционный «дом-маяк» в качестве доминанты.

В проекте предусмотрено четыре пентхауса на верхних этажах «Маяка» и восемь двухуровневых квартир с террасами в «Парусах». Этажность квартала — от 30 до 50 метров. О флоте будут напоминать и малые архитектурные формы в виде моделей знаменитых кораблей, которые предлагается установить во дворах.

— Важно было, чтобы минчане и гости столицы ощущали, что они попали именно в квартал Санкт-Петербурга. Поэтому «Студия 17» победила с большим отрывом. Помимо этого, одной из важных характеристик стала реализуемость проекта в современных условиях. В Минске это будет коммерческое жилье, частью с социальной функцией, — сказал главный архитектор Минска Павел Лучинович (цитата по АСН).

Строить квартал будет УКС «Запад». Здесь тоже придется раскошелиться на снос 17 частных домов. Сносить дома будут за счет городского бюджета. Как сообщалось ранее , закончить стройку планируют к 2021−2022 году.

Первое же место среди минских проектов заняла концепция «Журавли», созданная ОАО «Институт «Минскгражданпроект». Белорусский квартал будет построен в Питере в Полюстрово.



Белорусский квартал в Питере. Фото с сайта gov.spb.ru