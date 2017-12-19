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Берега в граните. Выбран проект Питерского квартала, который построят в Минске
Вчера в Питере выбрали проект будущего Санкт-Петербургского квартала, который построят в Минске,
Напомним, построить Санкт-Петербургский квартал в Минске белорусские власти запланировали еще в 2012 году. Предполагалось, что в Питере появится симметричный Белорусский квартал. В 2014 году минские власти подобрали в столице участок — на пересечении улиц Филимонова и Парниковой, где стоят теплицы. За четыре года строительство так и не началось, а в 2016 году
Потом объявили конкурс проектов, который предполагал следующее: Питерский квартал в Минске проектируют россияне, Белорусский в Санкт-Петербурге — наши. Всего на конкурс было представлено по 5 проектов с каждой стороны. По итогам заседания экспертного совета и жюри, в состав которого вошли петербургские и белорусские эксперты, вчера в Питере объявили победителей. На этом мероприятии присутствовал мэр Петербурга Георгий Полтавченко и глава Минска Андрей Шорец.
Среди проектов, представленных петербуржцами для Минска, лучшей признана концепция «Студии-17» Святослава Гайковича.
Как сообщает российское «
В проекте предусмотрено четыре пентхауса на верхних этажах «Маяка» и восемь двухуровневых квартир с террасами в «Парусах». Этажность квартала — от 30 до 50 метров. О флоте будут напоминать и малые архитектурные формы в виде моделей знаменитых кораблей, которые предлагается установить во дворах.
— Важно было, чтобы минчане и гости столицы ощущали, что они попали именно в квартал Санкт-Петербурга. Поэтому «Студия 17» победила с большим отрывом. Помимо этого, одной из важных характеристик стала реализуемость проекта в современных условиях. В Минске это будет коммерческое жилье, частью с социальной функцией, — сказал главный архитектор Минска Павел Лучинович (цитата по АСН).
Строить квартал будет УКС «Запад». Здесь тоже придется раскошелиться на снос 17 частных домов. Сносить дома будут за счет городского бюджета. Как
Первое же место среди минских проектов заняла концепция «Журавли», созданная ОАО «Институт «Минскгражданпроект». Белорусский квартал будет построен в Питере в Полюстрово.
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Жилой комплекс построят в районе улицы Семашко.
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