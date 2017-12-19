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Идея для новогоднего подарка: самые "долгоиграющие" смартфоны 2017 года
Ресурс PhoneArena
Обозреватель PhoneArena уточняет, что тест автономности ресурса стандартизирован для всех устройств. Тестирование проводится с помощью специального веб-скрипта, имитирующего реальное энергопотребление смартфона в режиме обычного повседневного использования. Кром того, на всех аппаратах отключаются уведомления и устанавливается яркость дисплея на уровне в 200 нит.
В тесте автономности PhoneArena результат смартфона составил 10 часов 35 минут (один из самых высоких показателей). Емкость аккумулятора аппарата равняется 2691 мАч.
Смартфон работает на мощнейшем чипе Apple A11 Fusion, который дополняется 3 ГБ оперативной и 64/256 ГБ встроенной памяти. Диагональ IPS-дисплея устройства составляет 5,5 дюймов, разрешение — 1920 на 1080 пикселей (401 ppi).
Кроме того, смартфон оснащается сдвоенной основной камерой (разрешение обоих модулей — 12 Мп, f/1.8). С ее помощью можно делать снимки с размытием заднего фона и двойным увеличением фото без потери качества детализации. Разрешение фронтального фотомодуля — 7 Мп.
Результат смартфона в тесте автономности ресурса — 9 часов 3 минуты. Емкость его аккумулятора составляет 3000 мАч.
Смартфон оснащается дисплеем диагональю в 5,5 дюймов и разрешением в 2560 на 1440 пикселей (534 ppi), процессором Snapdragon 835, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения последней картами microSD.
Основная камера одинарная, на 12 Мп. Разрешение фронтального фотомодуля при этом составляет 16 Мп.
В тесте PhoneArena показатели гаджета составили 9 часов 19 минут. Емкость батареи смартфона — 3000 мАч.
Еще одна «фишка» гаджета — сменные модули Moto Mods. Например, к телефону можно подключить проектор, который выполнен в виде сменной панели на заднюю сторону аппарата.
К другим техническим характеристикам относится AMOLED-экран на 5,5 дюймов с Full HD-разрешением (1920 на 1080 пикселей, 401 ppi), процессор Snapdragon 626, а также 4/64 ГБ памяти. Ее можно расширить картами microSD. Разрешение основной камеры — 12 Мп (f/1.7), фронтальной — 5 Мп.
Результат смартфона в тесте автономности PhoneArena — 9 часов 18 минут. Емкость аккумулятора — 3300 мАч.
Кроме 5,5-дюймового AMOLED-дисплея (1920 на 1080 точек), топового «железа» с процессором Snapdragon 835, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти аппарат может похвастаться сдвоенной основной камерой, которая умеет делать снимки с эффектом размытия заднего фона (боке).
Разрешение первого модуля основной камеры — 16 Мп, дополнительного — 20 Мп, фронтальной камеры — 16 Мп.
В тесте автономности ресурса аппарата набрал 9 часов 14 минут. Емкость встроенного аккумулятора — 3350 мАч.
У гаджета 5,15-дюймовый IPS-экран разрешением в 1920 на 1080 пикселей, процессор Snapdragon 835, а также 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянно памяти. Основная камера двойная, на 12 Мп. Разрешение фронтального фотомодуля — 8 Мп.
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Ресурс PhoneArena опубликовал рейтинг самых "долгоиграющих" топовых смартфонов 2017 года с лучшими показателями автономности.
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