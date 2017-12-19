Ресурс PhoneArena опубликовал рейтинг самых «долгоиграющих» смартфонов 2017 года с лучшими показателями автономности. Мы выбрали пять устройств из этого списка, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси и которые вполне достойны стать отличными подарками к наступающему Рождеству и Новому году.



Фото: THE ROCO

Обозреватель PhoneArena уточняет, что тест автономности ресурса стандартизирован для всех устройств. Тестирование проводится с помощью специального веб-скрипта, имитирующего реальное энергопотребление смартфона в режиме обычного повседневного использования. Кром того, на всех аппаратах отключаются уведомления и устанавливается яркость дисплея на уровне в 200 нит.

Apple iPhone 8 Plus

В тесте автономности PhoneArena результат смартфона составил 10 часов 35 минут (один из самых высоких показателей). Емкость аккумулятора аппарата равняется 2691 мАч.



Фото: The Verge

Смартфон работает на мощнейшем чипе Apple A11 Fusion, который дополняется 3 ГБ оперативной и 64/256 ГБ встроенной памяти. Диагональ IPS-дисплея устройства составляет 5,5 дюймов, разрешение — 1920 на 1080 пикселей (401 ppi).

Кроме того, смартфон оснащается сдвоенной основной камерой (разрешение обоих модулей — 12 Мп, f/1.8). С ее помощью можно делать снимки с размытием заднего фона и двойным увеличением фото без потери качества детализации. Разрешение фронтального фотомодуля — 7 Мп.

HTC U11

Результат смартфона в тесте автономности ресурса — 9 часов 3 минуты. Емкость его аккумулятора составляет 3000 мАч.





Смартфон оснащается дисплеем диагональю в 5,5 дюймов и разрешением в 2560 на 1440 пикселей (534 ppi), процессором Snapdragon 835, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения последней картами microSD.

Основная камера одинарная, на 12 Мп. Разрешение фронтального фотомодуля при этом составляет 16 Мп.

Motorola Moto Z2 Play

В тесте PhoneArena показатели гаджета составили 9 часов 19 минут. Емкость батареи смартфона — 3000 мАч.



Фото: The Verge

Еще одна «фишка» гаджета — сменные модули Moto Mods. Например, к телефону можно подключить проектор, который выполнен в виде сменной панели на заднюю сторону аппарата.

К другим техническим характеристикам относится AMOLED-экран на 5,5 дюймов с Full HD-разрешением (1920 на 1080 пикселей, 401 ppi), процессор Snapdragon 626, а также 4/64 ГБ памяти. Ее можно расширить картами microSD. Разрешение основной камеры — 12 Мп (f/1.7), фронтальной — 5 Мп.

OnePlus 5

Результат смартфона в тесте автономности PhoneArena — 9 часов 18 минут. Емкость аккумулятора — 3300 мАч.





Кроме 5,5-дюймового AMOLED-дисплея (1920 на 1080 точек), топового «железа» с процессором Snapdragon 835, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти аппарат может похвастаться сдвоенной основной камерой, которая умеет делать снимки с эффектом размытия заднего фона (боке).

Разрешение первого модуля основной камеры — 16 Мп, дополнительного — 20 Мп, фронтальной камеры — 16 Мп.

Xiaomi Mi6

В тесте автономности ресурса аппарата набрал 9 часов 14 минут. Емкость встроенного аккумулятора — 3350 мАч.





У гаджета 5,15-дюймовый IPS-экран разрешением в 1920 на 1080 пикселей, процессор Snapdragon 835, а также 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянно памяти. Основная камера двойная, на 12 Мп. Разрешение фронтального фотомодуля — 8 Мп.