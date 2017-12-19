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Европейский суд признал Uber транспортной компанией. Перевозчик считал себя компьютерным сервисом

20.12.2017 16:17 — Разное | Tut.by  
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Европейский суд (EU Court of Justice) постановил, что Uber — это таксомоторная компания, которая должна придерживаться общих правил для транспортных фирм. Перевозчик больше двух лет настаивал на том, что он — компьютерный сервис, поэтому не может регулироваться по общим правилам. Об этом пишет Guardian.

Решение высшего суда нельзя обжаловать. Представители Uber пытались доказать, что сервис работает как технологическая компания, соединяющая пассажиров с независимыми водителями, у которых есть лицензия. Обычные таксопарки, утверждали в Uber, работают иначе, так как держат постоянный штат водителей.

«Сервис Uber, связывает людей с непрофессиональными водителями. Тем не менее, он входит в сферу услуг транспорта. Страны-члены Евросоюза имеют право регулировать условия предоставления этой услуги», — приводит Reuters слова европейского судьи.

Решение суда распространяется на все страны-члены Евросоюза. В каждой из стран Uber теперь может столкнуться с более жесткими условиями ведения бизнеса, повышенными налогами и изменениями в работе своих водителей.

Поводом для судебного разбирательства стали жалобы водителей из Барселоны. Таксисты жаловались на то, что Uber занижает цены и становится монополистом на рынке такси, не давая другим компаниям шанса на конкуренцию. В суде интересы водителей отстаивала профессиональная ассоциация таксистов Барселоны.

Похожие претензии звучали во Франции в 2015 году. Тогда компания запустила в стране сервис UberPop, позволявший любым водителям без лицензии таксиста подбирать пассажиров через приложение и получать за это деньги. Таксисты устраивали масштабные акции протеста против Uber.

Где и почему запрещен Uber, а где сервис смог вернуться на рынок. Инфографика

 
 
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Теперь компания будет регулироваться как таксомоторный сервис. Но пока только в ЕС.

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