Как белорусы украшают дома и не только: читатели делятся новогодним настроением. Часть 1

Многим не хватает новогоднего настроения. Мы попросили читателей поделиться идеями украшения к празднику. И читатели поделились! Публикуем первую часть присланных фотографий.





Анна Савось: «Традиционно наряжаем ёлку в начале декабря. Считаем, что минимализм в декоре — это залог успеха».





Юлия Щаснович: «Вот такая яркая новогодняя гостиная на проспекте Рокоссовского. Особенно мне нравится стул, который я сделала сама».





Татьяна Губанова: «На фото выше моя поделка:). Случайно купила деревянные игрушки на елочку. Очень захотелось их покрасить. В один из вечеров я полностью погрузилась в мир творчества. Игрушки из простых деревянных заготовок превратились в в единственные в своем роде украшения. Срочно захотелось примерить их на елку. Долго просила мужа привезти наконец-то елку из гаража. В ответ я слышала: „еще рано, попозже, забыл.“ По дороге с работы нашла срезанные коммунальными службами сухие ветки. На ночь замочила в ванной с содой, потом почистила от коры и отправила на сутки сушиться за батарею. Дальше дело техники: просто связать бечевкой елочку, украсить и закрепить на стене. Результат всем понравился. С наступающим, пусть у каждого этой зимой сбудется заветное желание!»





Татьяна: «Я ремесленник и художник-самоучка. Поэтому мой дом к Новому году украшен моими и моих детей работами.









Елка наполовину украшена игрушками ручной работы, сделанные мной, детьми и друзьями. Такие вещи несут тепло, уют и воспоминания.





Есть в доме и фанерная расписная елка. Пару лет назад я нарисовала ее для школьного класса дочери. Теперь она украшает мой дом. Она не занимает много места, а настроение новогоднее создает прекрасно.









Новогодний стол и камин украшает самодельный венок из засушенных апельсинов, который также сделала сама. Желаю всем теплых праздничных дней!»





«Меня зовут Екатерина. Вот с такой ёлкой у камина мы будем встречать новогодние праздники. Камин муж мастерил сам. Люблю когда на ёлке много игрушек. Под столиком ближе к празднику расположатся подарки».





Ostap23: «Вот так, мы, своими руками и подручными средствами, украсили сцену в нашей любимой школе № 4 в Бресте. Все же наша школа — как второй дом!) Елочки и тучки сделали из картона и обтянули синтепоном. Купили огоньки и двух светящихся оленей».



Николай Изотов:

«Пару лет мы с женой мучались с натуральной ёлкой. Она осыпалась ещё до наступления Нового Года, несмотря на примененные лайфхаки от родителей. Кот активно ей в этом помогал. Так что перед новогодней ночью, кроме метания на стол салатов и нарезок, судорожно подметали пол и завешивали плешки на зеленой красавице мишурой.

И вот, снимая со ступенек развешенные после стирки носки, подумал, что между елью и лестницей есть что-то общее! Так появилась наша новогодняя лестница.

Дешево, сердито. Симпатично и рационально.»





Катя Бондаровец: «Вместе с коллегой всю пятницу украшали наш офис, чтобы ещё больше ощущалась новогодняя атмосфера. И вот фото того, что получилось»





Анна Иванова: «Всей семьей готовимся к Новому Году. Каждый старался сделать что-нибудь своими руками».

От тех, кто еще украшает свой дом, ждем фото и кратенькие истории создания красоты на электронный адрес realty@tutby.com до 26 декабря. Лучшие фото опубликуем 27-го на нашем портале.

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