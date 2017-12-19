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Как заставить водителей проходить техосмотр и поможет ли увеличение штрафов. Дискуссия TUT

20.12.2017 16:05 — Разное | Tut.by  
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В 2014 году в Беларуси появился «дорожный налог». Авторы нового сбора обещали, что суть нового сбора не в том, чтобы создать дыру в кошельках автовладельцев, а чтобы залатать реальные дыры на трассах страны. Чтобы еще больше усилить мотивацию водителей, уплату сбора увязали с техосмотром — без квитанции его не пройдешь.

Но поскольку платить пришлось слишком много, некоторые автовладельцы решили не платить вообще, а значит, и не проходить техосмотр. Сегодня сертификат ТО есть только у трети машин, которые зарегистрированы в Беларуси. В итоге бюджет недополучает деньги, а безопасность дорожного движения снижается. 

Чаще всего водителей «заворачивают» на станциях техосмотра из-за проблем с тормозами. По предварительной версии, именно эта неисправность стала причиной смертельной аварии возле ТЦ «Замок». Громкое ДТП спровоцировало очередную дискуссию о том, что с правилами ТО у нас что-то не так. 

Реформа нужна. Но какая? Об этом мы поговорили с начальником управления организации государственного технического осмотра УП «Белтехосмотр» Евгением Карповичем и начальником сектора транспортной безопасности Министерства транспорта и коммуникаций Павлом Бречко.

 

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В 2014 году в Беларуси появился "дорожный налог". Авторы нового сбора обещали, что суть нового сбора не в том, чтобы создать дыру в кошельках автовладельцев, а чтобы...

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