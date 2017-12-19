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Где в Минске на выходных будут продавать недорогую рыбу. Гид по ярмаркам

20.12.2017 16:31 — Разное | Tut.by  
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В выходные — 23 и 24 декабря — в столице проведут очередные специализированные рыбные ярмарки «Рыба Беларуси — 2017!». Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY.

Ярмарки пройдет на бульваре Тракторостроителей (Партизанский район) и по улице Руссиянова, 1 (Первомайский район).

— На ярмарке рыбхозы Беларуси представят широкий ассортимент прудовой и озерно-речной рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также продукцию её переработки (копчено-вяленая рыбная продукция, мороженые полуфабрикаты, рыбные консервы), — отмечают в ГУПР.

Как рассказывают в ГУПР, карась будет стоить от 2,44 до 3,3 рубля за килограмм, щука — от 5,17 до 5,98 рубля, белый амур — от 4,07 до 5,39 рубля, толстолобик — 3,31 до 3,5 рубля, форель — от 10,34 до 10,5 рубля, карп — от 3,65 до 3,9 рубля (отборный карп — от 3,91 до 4,2 рубля, элитный карп — от 4,28 до 5 рублей).

 
 
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В выходные - 23 и 24 декабря - в столице проведут очередные специализированные рыбные ярмарки "Рыба Беларуси - 2017!".

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