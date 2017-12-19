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В Гродно за одну ночь хулиганы прокололи колеса у 20 автомобилей

20.12.2017 16:43 — Разное | Tut.by  
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Автовладельцев из дворов по улице Тавлая 42, 44 и Курчатова, 46 объединила одна беда: ночью неизвестные пробили шилом колеса примерно у 20 автомобилей. При этом автомобили были припаркованы на придомовой парковке по всем правилам, сообщает портал «АвтоГродно».


Автовладельцы вызвали на место происшествие милицию и Следственный комитет.
Жители домов говорят, что все произошло, скорее всего, поздно ночью.

— Я приехал вчера вечером, около 23.00. Ничего не предвещало сегодняшнего переполоха. Было тихо. Сегодня в 9 утра я заметил, что спущено колесо в машине соседа. Сказал ему об этом. Оказалось, что были спущены все четыре колеса, и не только у него одного. В нашем дворе пострадало около семи автомобилей. При этом прокалывали сразу по четыре колеса. Выбирали машины хаотично, некоторые пропускали. В соседнем дворе по улице Тавлая пострадало около 10 машин, — рассказывает местный житель Дмитрий. — Камер у нас на доме нет, но двор освещен, окна выходят на парковку. С обратной стороны дома тоже есть парковка, но она граничит с частным сектором, а там — собаки. Может, поэтому колеса у машин там остались целыми.


Сейчас по данному факту проводится проверка.

 
Теги: Гродно
 
 
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Автовладельцев из дворов по улице Тавлая 42, 44 и Курчатова, 46 объединила одна беда: ночью неизвестные пробили шилом колеса примерно у 20 автомобилей. При этом...

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