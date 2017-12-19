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"В прошлом году мы бежали втроем". Минчан ждут на пробежку 1 января в 9 утра

20.12.2017 16:41 — Разное | Tut.by  
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Участники команды «Крылья Ангелов» 1 января зовут минчан на утренний новогодний пробег.


Фото: Лиза Тимашкова

Старт пробега под названием «Утринос» (которое навевает ассоциации и с ранним утром, и с «утертым носом» соперников), — ровно в 9 утра у Дворца спорта. Оттуда начнется маршрут в 10 км по непривычно пустынным центральным улицам Минска.

— Третий год подряд мы выходим на первоянварский пробег, — говорят организаторы. — Приятно видеть, что все больше людей отдают предпочтение здоровому образу жизни, а не привычному застолью: если в прошлом году мы бежали втроем, то сейчас только за первые сутки после публикации новости в социальных сетях к пробегу присоединились 19 человек.

Участие в пробеге бесплатное, уточняют организаторы.

Команда «Крылья Ангелов» — некоммерческая организация, которая обеспечивает участие людей с инвалидностью в спортивных состязаниях, в том числе международных марафонах, организует работу круглогодичного спортивного клуба для столкнувшихся с проблемой инвалидности семей, а также проводит благотворительные пробеги с доступной средой.

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Теги: Минск
 
 
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Участники команды "Крылья Ангелов" 1 января зовут минчан на утренний новогодний пробег.

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