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"В прошлом году мы бежали втроем". Минчан ждут на пробежку 1 января в 9 утра
Участники команды «Крылья Ангелов» 1 января зовут минчан на утренний новогодний пробег.
Старт пробега под названием «Утринос» (которое навевает ассоциации и с ранним утром, и с «утертым носом» соперников), — ровно в 9 утра у Дворца спорта. Оттуда начнется маршрут в 10 км по непривычно пустынным центральным улицам Минска.
— Третий год подряд мы выходим на первоянварский пробег, — говорят организаторы. — Приятно видеть, что все больше людей отдают предпочтение здоровому образу жизни, а не привычному застолью: если в прошлом году мы бежали втроем, то сейчас только за первые сутки после публикации новости в социальных сетях к пробегу присоединились 19 человек.
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Участники команды "Крылья Ангелов" 1 января зовут минчан на утренний новогодний пробег.
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