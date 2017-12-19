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Видеофакт: президентский оркестр устроил концерт на вокзале в Минске
20.12.2017 16:44 — Разное | Sputnik Беларусь
Мероприятие было приурочено к 155-летию Белорусской железной дороги. Примечательно то, что в этом году сам оркестр отмечает 15-летие.
© Sputnik / Артем Бордовский
Музыканты собрали публику в зале ожидания на третьем этаже вокзала. Оркестр исполнил различные мировые хиты и популярные в разных странах мелодии.
Многочисленные пассажиры, в тот момент находившиеся на вокзале, поднялись на третий этаж послушать оркестр. Многие снимали происходящее на свои смартфоны.
Также БЖД в ходе мероприятия поздравила двухмиллионного пассажира, купившего билет по интернету. Ему был вручен памятный подарок и именной сертификат.
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Президентский оркестр под руководством заслуженного артиста Беларуси Виктора Бабарикина выступил на вокзале станции Минск-Пассажирский. Смотрите на видео...
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