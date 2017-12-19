Видеофакт: президентский оркестр устроил концерт на вокзале в Минске

Мероприятие было приурочено к 155-летию Белорусской железной дороги. Примечательно то, что в этом году сам оркестр отмечает 15-летие.



© Sputnik / Артем Бордовский Виктор Бабарикин: не нужно закрывать двери в зал и включать Вивальди

Музыканты собрали публику в зале ожидания на третьем этаже вокзала. Оркестр исполнил различные мировые хиты и популярные в разных странах мелодии.

Многочисленные пассажиры, в тот момент находившиеся на вокзале, поднялись на третий этаж послушать оркестр. Многие снимали происходящее на свои смартфоны.

Также БЖД в ходе мероприятия поздравила двухмиллионного пассажира, купившего билет по интернету. Ему был вручен памятный подарок и именной сертификат.