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Видеофакт: президентский оркестр устроил концерт на вокзале в Минске

20.12.2017 16:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мероприятие было приурочено к 155-летию Белорусской железной дороги. Примечательно то, что в этом году сам оркестр отмечает 15-летие.

Видеофакт: президентский оркестр устроил концерт на вокзале в Минске
© Sputnik / Артем Бордовский
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Музыканты собрали публику в зале ожидания на третьем этаже вокзала. Оркестр исполнил различные мировые хиты и популярные в разных странах мелодии.

Многочисленные пассажиры, в тот момент находившиеся на вокзале, поднялись на третий этаж послушать оркестр. Многие снимали происходящее на свои смартфоны.

Также БЖД в ходе мероприятия поздравила двухмиллионного пассажира, купившего билет по интернету. Ему был вручен памятный подарок и именной сертификат.

 
 
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Президентский оркестр под руководством заслуженного артиста Беларуси Виктора Бабарикина выступил на вокзале станции Минск-Пассажирский. Смотрите на видео...

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