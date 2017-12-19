Пять простых способов не потратить все на праздниках

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Помимо трат на подарки и застолье, еще предстоит пережить недельные новогодние каникулы: в это время соблазн потратиться на развлечения особенно велик. Как встретить Новый год так, чтобы не стать банкротом к середине января.

Сократите привычные траты

Новогодние праздники связаны с большим количеством покупок и расходов на разного рода развлечения. Единственный способ удержаться в рамках бюджета — сократить привычные траты. Будь то ежеутренний стаканчик кофе или традиционный воскресный бранч. Их, как и офисный бизнес-ланч, логично заменить домашними завтраками и обедами. Это частично компенсирует траты на череду праздничных вечеринок.

Установите лимиты

Зная, сколько вы готовы потратить на подарки родным, сколько — «на сикрет Санту», а сколько — на продукты к праздничному столу. Можно даже отложить деньги специально на эти нужды и сделать все возможное, чтобы ограничиться лишь этой суммой. Список покупок и подарков также поможет не выйти за установленные лимиты.

Пользуйтесь кешбэком

Частое использование кредитки может повредить личным финансам, но, если делать это с умом, можно немного сэкономить. В частности, многие банки предлагают беспроцентный период возврата, и лучше в него укладываться. Кроме того, некоторые начисляют баллы за покупки и кешбэк, которые можно потратить на бензин, походы в кафе или другие приятные вещи. Выбирая кредитный продукт, стоит обращать внимание на эти бонусы: сходить в кафе за счет банка бывает очень приятно.

Выбирайте бесплатные развлечения

Поход на каток, в кино, в кафе или на рождественскую ярмарку стоят денег. Неделя подобных развлечений может значительно пошатнуть финансовое состояние. Потому можно обратить внимание на досуг, не связанный с тратами. Посетить бесплатные лекции или стать волонтером — это может принести не меньшее удовольствие.

Будьте осторожны с распродажами

В новогодние праздники магазины всеми силами пытаются привлечь усталых от шопинга клиентов, они завлекают их всяческими акциями, распродажами и скидками. Но, во-первых, далеко не все торговые точки действительно снижают цены, а во-вторых, в припадке покупательного зуда можно потратить деньги на не особенно нужные вещи. Списки покупок помогут вам не набрать лишнего.

The Village