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Верховный суд оставил без изменений смертный приговор «черным риелторам»
20.12.2017 16:38 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
«Черным риелторам» было предъявлено обвинением по девяти статьям Уголовного кодекса, среди которых убийство при отягчающих обстоятельствах, похищение человека, разбой, вымогательство, мошенничество.
Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы «черных риелторов» на отмену расстрельного приговора — Игорю Гершанкову и Семену Бережному судебная коллегия по уголовным делам оставила смертную казнь, пишет,
Верховный суд Беларуси несколько дней рассматривал в апелляционном порядке уголовное дело в отношении четырех "черных риелторов" из Могилева.
Суд первой инстанции признал их виновных в убийстве 6 человек. Кроме двух смертных приговоров, Могилевский областной суд приговорил жену Гершанкова Татьяну к 24 годам лишения свободы и Бориса Колесникова к 22 годам и одному месяцу лишения свободы.
Судье понадобилось менее минуты, чтобы огласить резолютивную часть приговора.
Коллегия по уголовным делам также оставила без удовлетворения жалобы на приговор Татьяне Гершанковой и Борису Колесникову. Судья пояснил, что приговоренные к исключительной мере наказания могут в десятидневный срок обратиться с заявлением в комиссию о помиловании. Кроме этого, родственники имеют право на свидание с осужденными.
На заседании, кроме родственников и знакомых обвиняемых присутствовали правозащитники. Обвиняемые выслушали решение суда спокойно, Гершанкова и Колесников закрывали лица от видеокамер.
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«Черным риелторам» было предъявлено обвинением по девяти статьям Уголовного кодекса, среди которых убийство при отягчающих обстоятельствах, похищение человека,...
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